Mersin'de tarihi eserleri satmaya çalışan bir kişi suçüstü yakalandı

Mersin'de bir kişi, satmaya çalıştığı 27 tarihi eserle birlikte yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, merkez Yenişehir ilçesinde bir şahsın kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Adrese düzenlenen operasyonda, Roma ve Grek dönemine ait 6 yüzük, 1 madalyon ve 20 sikkeden oluşan toplam 27 parça tarihi eseri satmaya çalıştığı belirlenen şüpheli, suçüstü yakalandı.

Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, tarihi eserlerin incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

MERSİN 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:11

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