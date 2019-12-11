Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, mezarı başında anıldı

RİZE'de, silahlı saldırıda şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın katılımı ile Mersin'de mezarı başında anıldı. Şehit Altuğ Verdi'nin eşi Leyla Verdi gözyaşlarını tutamadı.

11 Aralık 2018'de, trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun makamında şehit ettiği İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, memleketi Mersin'de anıldı. Mezitli Mezarlığı içerisinde kabri başında gerçekleştirilen anmaya Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, şehit Altuğ Verdi'nin ailesi, şube müdürleri ve il protokolü katıldı. Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, burada okunan dualarla anıldı.

Anmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Aktaş, "Bundan bir yıl önce Rize Emniyet Müdürü iken kalleş bir saldırıda şehit verdiğimiz Altuğ Verdi şehidimizin sene-i devriyesinde mezarı başında yakınlarıyla, meslektaşlarıyla, sevenleriyle yad ettik, dualar ettik. Allah rahmet eylesin. Allah bizleri şehitlerimizi mahcup etmeyi nasip etmesin. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin" dedi.

Protokol daha sonra mezarlık içerisindeki diğer şehitlerin kabrini ziyaret ederek dualar okudu.



MERSİN 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:11

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