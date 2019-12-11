Doğu Akdeniz’de kuvvetli fırtına uyarısı

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– Doğu Akdeniz’de bugünden itibaren Cuma sabahına kadar hızı yer yer saatte 90 kilometreyi bulacak kuvvetli fırtına beklendiği belirtilerek, denizciler ve vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji Adana 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan denizlere ait meteorolojik uyarıda, Doğu Akdeniz’de rüzgarın bugün öğle saatlerinden sonra kuvvetini artırarak doğu ve kuzeydoğu, yarın akşam saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 (5075 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiği bildirildi. Fırtınanın, 13 Aralık Cuma günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, ulaşımda aksamalar yaşanabileceği ifade edilerek vatandaşlar uyarıldı.

MERSİN 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:11

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