İş makinesi römorkunun altında kalan stajyer kurtarılamadı

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MERSİN'in Tarsus ilçesinde, lise öğrencisi Mehmet Fatih Çiftçi (18), staj yaptığı fabrikada, iş makinesi römorkunun altında kaldı. Ağır yaralanan Çiftçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde, TarsusAdana yolunda bulunan metal fabrikasında meydana geldi. Fabrikada staj yapan, meslek lisesi öğrencisi Mehmet Fatih Çiftçi'ye, geri manevra yapan operatörünün ismi bilinmeyen iş makinesi çarptı. Römorkun altında kalan Çiftçi, ağır yaralandı. İhbar üzerine, fabrikaya sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, olay yerinde ilk müdahalede bulunduğu Çiftçi'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Mehmet Fatih Çiftçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. İş makinesi operatörü, gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



MERSİN 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:11

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