Cadde ortasında drift yaptı

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MERSİN'de otomobiliyle cadde ortasında drift yapan sürücü, trafiği durma noktasına getirdi.

Olay, önceki gün öğlen saatlerinde Merkez Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Kushimato Sokağı'ndan süratli bir şekilde çıkan aracın sürücüsü, çok sayıda aracın geçtiği Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı üzerinde drift yapmaya başladı. Sağa sola savrulan kırmızı renkli araç nedeniyle trafik akışı aksadı. Diğer araçlara çarpmaktan sonra anda kurtulan aracın sürücüsü tehlikeli şekilde yoluna devam ederek gözden kayboldu.



MERSİN 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:11

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