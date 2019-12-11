Çukurova Basketbol-UMMC Ekaterinburg : 56-112

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SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Nikolas Somos (Yunanistan), Meka Kupatadze (Gürcistan), Mila Cavara (Bosna-Hersek)

GELECEK KOLEJİ ÇUKUROVA BASKETBOL: Morgan Tuck (xx) 14, Leonor Rodriguez (xx) 13, Meltem Avcı (x) 2, Alexandria Bentley (xx) 13, Feride Akalan (x) 5, İlayda Güner (x) 4, Gabriela Marginean (x) 5

UMMC EKATERINBURG: Jamierra Faulkner (x) 4 , Evgeniia Beliakova (x) 8, Elena Beglova (x) 8, Allie Quigley (x) 8, Courtney Vandersloot (xx) 15, Emma Meesseman (xxx) 28, Jonquel Jones (xx) 10, Raisa Musina (xx) 12, Maria Vadeeva (xxx) 19

1'İNCİ PERİYOT: 24-33

İLK YARI: 34-61

3'ÜNCÜ PERİYOT: 42-87

Kadınlar Euroleague'in 4'üncü hafta karşılaşmasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol kendi sahasında konuk ettiği Rusya'nın UMMC Ekaterinburg takımına 112-56 mağlup oldu.

MERSİN 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:32

YATSI 18:53

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