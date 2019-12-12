Tarsus'ta kadınlara yönelik "huzur toplantısı"

Mersin’in Tarsus ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla kadınlara yönelik ‘huzur toplantısı’ düzenledi.

Ekipler, toplantıyı Altaylılar Mahalle Muhtarlığında Mahalle Muhtarı Perihan Özcan ve mahalle sakini 15 kadınla birlikte gerçekleştirdi. Toplantıda, muhtemel asayiş olayları ve caydırıcılığın sağlanmasında, motorize ekiplerin sürekli ring halinde bulunduğu, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı sürekli görev başında oldukları; ancak suçların önlenmesi ve suçluların yakalanmasında vatandaşın yardımının, özellikle 155 Polis İmdat Hattını aramanın bu etkiyi daha da arttıracağı hakkında ve aile içi iletişim, çocuklar için temel güvenlik kuralları, güvenli internet kullanımı gibi konular hakkında da bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.

Ayrıca ekipler, aile kurumu ve toplum içerisinde çok önemli bir yeri olan kadınlarımızın ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının sağlanması ve kadına yönelik şiddete engel olunması hakkında bilgi verildi.

Toplantı sonunda Altaylılar Mahallesi Muhtarı Perihan Özcan, polislerin her zaman yanında olduklarını ve yapılan çalışmadan dolayı çok memnun olduklarını belirttiler.

MERSİN 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:12

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