Tarsus’ta uyuşturucu operasyonu

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Mersin’in Tarsus ilçesinde 1 kişi metamfetamin maddesiyle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 03.00’de yaptıkları çalışmada, B.K. adlı kişinin üzerinde 201 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

B.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MERSİN 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:32

YATSI 18:53

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