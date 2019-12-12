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Mezitli Belediyesi, yılbaşı şenliğinde Mezitlilileri bir arayla getirecek

İHA

– Mezitli Belediyesi, yılbaşı şenliği düzenleyecek. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın, 2020 yılını Mezitlililerle birlikte karşılayacağı şenlikte, Çağdaş Anadolu ve Grup Kibrit Kutusu konser verecek, çekiliş ve sürprizler gerçekleştirilecek. Demokrasi Meydanında gerçekleştirilecek yılbaşı şenliği öncesinde 28 Aralık1 Ocak tarihleri arasında Yılbaşı Pazarı kurulacak.

Mezitli Belediyesi, yılbaşı şenliğinde Mezitlilileri bir arayla getirecek

– Mezitli Belediyesi, yılbaşı şenliği düzenleyecek. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın, 2020 yılını Mezitlililerle birlikte karşılayacağı şenlikte, Çağdaş Anadolu ve Grup Kibrit Kutusu konser verecek, çekiliş ve sürprizler gerçekleştirilecek. Demokrasi Meydanında gerçekleştirilecek yılbaşı şenliği öncesinde 28 Aralık1 Ocak tarihleri arasında Yılbaşı Pazarı kurulacak.
Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, binlerce Mezitliliyi bir araya getirecek olan yılbaşı eğlencesinin hazırlıkları haftalar öncesinden başladı. Alanda gerçekleştirilecek özel süslemeler için çalışmalara başlayan Mezitli Belediyesi Örgü Evi kadınları, gönüllü olarak çalışmalarını sürdürüyor. Kadınlar, renkli yılbaşı topları, konfetiler ve yılbaşı temalı biblolar hazırlıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de alanı özel çiçek ve süslemelerle donatacak.
Yeni yılı tüm Mezitlilierle birlikte karşılamak istediklerini ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “2020 yılına girerken her zaman olduğu gibi Mezitlililerle birlikte olmak istedik. Yılbaşı çekilişi, DJ performansları, kareoke etkinliği ve çeşitli sürprizlerle renklendireceğimiz yılbaşı etkinliğimizde Çağdaş Anadolu ve Grup Kibrit Kutusu sahne alacak. Çeşitli yerel sporcu ve sanatçılarımız da performanslarını sergileme şansı bulacak. Tüm Mezitlilieri, 2020 yılını karşılamak için Demokrasi Meydanına bekliyorum” dedi.
Mezitli halkının her zaman çağdaş çizgisiyle öne çıktığını vurgulayan Başkan Tarhan, “Her zaman ‘Burası Mezitli’ diyerek farkını ortaya koyan halkımıza unutulmaz bir yılbaşı etkinliği yaşatmak istiyoruz. Vatandaşlarımızı acısıyla tatlısıyla 2019’u uğurladığımız ve yeni umutlarla 2020’yi karşılayacağımız gecede eğlencemize ortak olmaya davet ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın yeni yıllarının umutlu olmasını dilerim” diye konuştu.

MERSİN

12 Aralık 2019 Perşembe

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