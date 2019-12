Mersin'de kadınlar step ve aerobik yaparak zayıflıyor

Toroslar Belediyesi, 7’den 70’e herkese spor yapma imkânı sunarak ilçede yaşayan kadınlara sağlıklı yaşamın kapılarını aralıyor.

Müzik eşliğinde verilen ücretsiz plates, zumba, step ve aerobik kursları, Toroslar’da yaşayan kadınlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Uzman kadın eğitmenler tarafından haftanın her günü belli saatlerde verilen derslerde, kadınlar hem spor yapıyor hem de keyifli zaman geçiriyor. Fizyoterapi egzersizlerinin de yapıldığı kurslarda kadınlara bel ve boyun rahatlığı da sağlanıyor.

Toroslar Toplum Sağlığı Merkezi ve Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ile işbirliği içinde çalışan belediye, kurslara gelen kadınların sağlıklı yaşam için spor yapmaları, diyetisyen kontrolünde zayıflamaları ve kanser taramalarının yapılması gibi konulara da ağırlık veriyor.



Nurhan Köse: “Kurslar sayesinde 20 kilo verdim"

Belediyenin step ve aerobik kursu sayesinde 20 kilo verdiğini söyleyen kursiyerlerden Nurhan Köse, “Düzenli olarak kursa geliyorum. Ve bu sayede fazla kilolarımdan kurtuldum. 20 kilo verdim. Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’a bizlere bu imkânı sağladığı ve sağlıklı yaşam için yaptığı çalışmalardan dolayı çok teşekkür ederim” dedi.



Atsız Afşın Yılmaz: “Amacımız, spor bilinci ve kültürü kazandırmak"

'Sağlık her zaman önceliğimiz' diyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, bu kursların artarak devam edeceğini söyledi. Kadınların yaşamın her alanında daha etkin olmalarını önemsediğini vurgulayan Yılmaz, “Sosyal ve kültürel faaliyetlerimizden olan bu kurslarımız ile kadınlara sağlıklı yaşam için spor bilinci ve kültürü kazandırmayı amaçlıyoruz. Her zaman belirttiğimiz gibi sağlık önceliğimiz. Bu kapsamda verdiğimiz kurslarımız ile kadınların sadece spor yapmalarını değil, sağlıklı yaşam için kendilerine zaman ayırmalarını ve aynı zamanda sosyal alanda da daha etkin olmalarını sağlıyoruz. Kadınların kurslarımıza ilgi göstermesi bizleri çok mutlu ediyor” diye konuştu.

Plates, zumba, step ve aerobik kurslarına katılmak isteyen 15 yaş üstü kadınların, Yusuf Kılınç Mahallesi'nde bulunan Toroslar Belediyesi Ayışığı Kültür Merkezi’ne kimlik fotokopisi ile müracaat edebilecekleri bildirildi.

