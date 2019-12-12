Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Mersin Üniversitesi tarafından Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezleri (GDTM) için 'İşbirliğini Geliştirme ve Danışmanlık Desteği Çalıştayı' düzenlendi.

'Dünya AIDS Günü' dolayısıyla düzenlenen çalıştayda, alanında uzman isimler konu hakkındaki bilgilerini paylaşırken, çalıştayda AIDS ve HIV ile mücadele yöntemleri de konuşuldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Hülya Atila, çalıştayı Dünya AIDS Günü kapsamında, bu hastalığa dikkat çekmek ve bilgilendirme amaçlı gerçekleştirdiklerini söyledi. Atila, "Bu çalıştayımızda gerek sivil toplum kuruluşları, gerek Sağlık Bakanlığı, gerekse de Birleşmiş Milletler’in katılımı ile birlikte hastalığı önümüzdeki yıllarda önlemek için ne yapabilirizi birlikte tartışıyoruz ve konuşuyoruz. Birleşmiş Milletler Küresel Hedefleri ve Sağlık Bakanlığı HIV Kontrol Programı kapsamında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Biz bu konuda ne yapabiliriz, nasıl önlem alabiliriz, nasıl farkındalık oluşturabiliriz ve nasıl tedavi altında tutabilirizi planlayıp, günün sonunda kendimize notlar çıkaracağız” dedi.

“HIV ile kontrol programlarındaki paydaşlar nasıl hareket edebiliriz diye bir aradayız”

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Üreme Sağlığı Program Koordinatörü Gökhan Yıldırımkaya ise “İnsanların HIV ile yaşayıp yaşamadığını bilmeleri ya da bilmemeleri birinci adım. Bunun için tabi ki Sağlık Bakanlığı, sağlık kuruluşları var ama yerel yönetimlerin de kendi bölgelerindeki katkıları, topluma ulaşmaları, bu hizmeti, bilgiyi ve hızlı test yöntemlerini sağlamaları dünyada çok etkili bir yöntem olarak kabul edilmiş durumda. Türkiye'de bu konuda büyük adımlar atıyor. Mersin'de bu konuda gerçekten önder ve bayraktarlık eden illerden biri. Kendilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Amaçlarının doğru bilgiler ile topluma yarar sağlamak olduğunu dile getiren Yıldırımkaya, “Amacımız bu hizmetler nasıl daha iyi oluşur, diğer belediyeler birbirlerinden öğrenir ve Sağlık Bakanlığı'nın eş güdümünde, onların da yönlendirmesi ve kontrolünde bu ağı nasıl güçlendiririz? Bu konuda doğru bilgiler topluma nasıl yarar diye bir işbirliği içerisindeyiz. Anlamlı bir çalışma. Ama bu belediyelerin sayısının ve işgücünün, kapasitesinin artması gerekiyor. Ben Büyükşehir Belediyesi’ne özellikle teşekkür ediyorum. Umarım diğer belediyelere de yol gösterir, yön verir, cesaret verir ve bu örnekler artar" ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir, Gönüllü Test ve Danışmanlık Merkezi olan 6 belediyeden biri

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezi (GDTM) olan 6 belediyeden biri. Türkiye’de Mersin Büyükşehir Belediyesi, Şişli Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Konak Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi’nde Hızlı Test Merkezi ve Gönüllü Danışmanlık Merkezi bulunuyor. Merkezlerde kimlik vermeden gizlilik ilkelerine uygun şekilde ve ücretsiz olarak gönüllü danışmanlık ve test hizmeti veriliyor.

MERSİN 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:12

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