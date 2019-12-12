Jandarmanın kovaladığı otomobilden poşetle uyuşturucu attılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Jandarmanın kovaladığı otomobilden poşetle uyuşturucu attılar

DHA

MERSİN´in Erdemli ilçesinde jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin araçtan attığı poşet içerisinde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.  

MERSİN´in Erdemli ilçesinde jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin araçtan attığı poşet içerisinde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.  
Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kom Şube Müdürlüğü ve Kargıpınarı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, Erdemli İlçesi Çeşmeli Mahallesi'nde, şüphe üzerine takibe alınan bir aracı durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheliler, araç içerisinden yol kenarına bir poşet attı. Şüpheli araç ve içerisindeki 2 kişi, yapılan takip sonucunda yakalandı. Araçta yapılan aramada 4 gram skunk, yol kenarına atılan poşet içerisinde ise 83 ecstasy hap ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 2 kişi de ifadeleri alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

MERSİN

12 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:12
  • GÜNEŞ 07:37
  • ÖĞLE 12:40
  • İKİNDİ 15:12
  • AKŞAM 17:32
  • YATSI 18:53
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de 'AIDS ve HIV' ile mücadele yöntemleri konuşuldu
YEREL HABERLER Mersin'de 'AIDS ve HIV' ile mücadele yöntemleri ...
Tarsus'ta çöp konteynerleri yenileniyor
YEREL HABERLER Tarsus'ta çöp konteynerleri yenileniyor
Mersin'de kadınlar step ve aerobik yaparak zayıflıyor
YEREL HABERLER Mersin'de kadınlar step ve aerobik yaparak zayıflıyor
Tarsus’ta 173 kilo kaçak et ele geçirildi
YEREL HABERLER Tarsus’ta 173 kilo kaçak et ele geçirildi
Drift yapan sürücü trafiği altüst etti
YEREL HABERLER Drift yapan sürücü trafiği altüst etti
Erdemli'de futbol okuluna ilgi 3 mahalleye daha futbol okulu açıldı
YEREL HABERLER Erdemli'de futbol okuluna ilgi 3 mahalleye daha ...
Çaldıkları altınları satarken güvenlik kameralarına yakalandılar
YEREL HABERLER Çaldıkları altınları satarken güvenlik kameralarına ...
Mezitli Belediyesi, yılbaşı şenliğinde Mezitlilileri bir arayla getirecek
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi, yılbaşı şenliğinde Mezitlilileri ...
Karaduvar sahilinde iyileştirme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Karaduvar sahilinde iyileştirme çalışmaları devam ...
Seçer’den öğrencilere sürpriz ziyaret
YEREL HABERLER Seçer’den öğrencilere sürpriz ziyaret
Tarsus’ta uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Tarsus’ta uyuşturucu operasyonu
Başbakan Tatar, Toros Üniversitesi heyetini kabul etti
YEREL HABERLER Başbakan Tatar, Toros Üniversitesi heyetini kabul ...
Kasayla çaldıkları altınları gülerek satmışlar Mersin'de bir evden içinde 100 bin lira değerindeki ziynet eşyasının bulunduğu kasayı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı Şahısların altınları kuyumcuya satma anları güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, rahat tavırları ve gülmeleri dikkat çekti
YEREL HABERLER Kasayla çaldıkları altınları gülerek ...
Tarsus'ta kadınlara yönelik "huzur toplantısı"
YEREL HABERLER Tarsus'ta kadınlara yönelik "huzur toplantısı"
Çukurova Basketbol-UMMC Ekaterinburg : 56-112
YEREL HABERLER Çukurova Basketbol-UMMC Ekaterinburg : 56-112
Cadde ortasında drift yaptı
YEREL HABERLER Cadde ortasında drift yaptı
İş makinesi römorkunun altında kalan stajyer kurtarılamadı
YEREL HABERLER İş makinesi römorkunun altında kalan stajyer ...
Erdemli'ye doğalgaz müjdesi
YEREL HABERLER Erdemli'ye doğalgaz müjdesi
Soroptimistler, öğrencilere suyun önemini anlattı
YEREL HABERLER Soroptimistler, öğrencilere suyun önemini anlattı
Stajyer öğrenci iş makinesinin altında kaldı
YEREL HABERLER Stajyer öğrenci iş makinesinin altında kaldı
Doğu Akdeniz’de kuvvetli fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Doğu Akdeniz’de kuvvetli fırtına uyarısı
MESKİ, Çamlıyayla’da sorun oluşturan içme suyu hattını yeniledi
YEREL HABERLER MESKİ, Çamlıyayla’da sorun oluşturan içme suyu ...
Mersin'de Roma ve Grek dönemi eserler ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de Roma ve Grek dönemi eserler ele geçirildi
Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, mezarı başında ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X