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Türkiye’de sadece 8 ilde bulunan cihazın 9’uncusu Mersin’de Akdeniz Belediyesi, Akdeniz Kent Konseyi ...

İHA

– Türkiye'de sadece 8 ilde bulunan ve görme engellilerin de okuyabilmesine olanak tanıyan kabartma (Braille) baskı makinesinin 9'uncusu, Akdeniz Belediyesinin desteğiyle Mersin'e kazandırıldı. Artık Mersin'deki görme engeliler de Braille baskı makinesi ile basılan her türlü kabartma materyali okuyabilecek.

Türkiye’de sadece 8 ilde bulunan cihazın 9’uncusu Mersin’de Akdeniz Belediyesi, Akdeniz Kent Konseyi ve İŞKUR işbirliği ile görme engellilerin de okuyabilmesine olanak tanıyan Braille baskı makinesi Mersin’e kazandırıldı

– Türkiye’de sadece 8 ilde bulunan ve görme engellilerin de okuyabilmesine olanak tanıyan kabartma (Braille) baskı makinesinin 9’uncusu, Akdeniz Belediyesinin desteğiyle Mersin’e kazandırıldı. Artık Mersin’deki görme engeliler de Braille baskı makinesi ile basılan her türlü kabartma materyali okuyabilecek.
Akdeniz Belediyesi, Akdeniz Kent Konseyi ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliği ile görme engellilere bilgisayar kursunu da kapsayan proje hayata geçirildi. Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği Mersin Şubesinde 2 Aralık’ta başlayan ve 6 ay sürecek olan proje iki etapta gerçekleştirilecek. Her etapta 5’er görme engellinin sesli sistemle bilgisayar öğreneceği kursun birinci bölümü 26 Şubat’ta tamamlanacak. Proje maliyeti 291 bin lira olan kurs sonunda 10 görme engellinin önünde istihdam için bir engel kalmayacak.

Mersin, Braille baskı makinesine sahip 9’uncu il oldu
Proje kapsamında ayrıca Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği Mersin Şubesine Braille baskı makinesi alındı. Kabartma her türlü belge ve kitabın basılabildiği makine ile bundan böyle görme engellilerin de okuyabileceği kitaplar basılacak. Mersin Türkiye’de bu makineye sahip olan 9’uncu il olma özelliğine kavuşurken, belediyelerle yapılacak işbirlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek çalışmalarla engellerin ortadan kaldırılacağı birçok proje de hayata geçirilecek.

“Mersin’e kazandırılmış çok önemli bir cihaz”
Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim ile birlikte Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği Mersin Şubesini ziyaret ederek, bilgisayar kursiyerleri ile bir araya geldi. Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği Mersin Şube Başkanı ve Akdeniz Kent Konseyi Üyesi Soner Demir’den hem kurs hem de Braille baskı makinesi ile ilgili bilgi alan Gültak, eğitim gören kursiyerlerle de sohbet etti. Gültak burada yaptığı açıklamada, Akdeniz Belediyesi olarak her zaman engellilerin yanında yer aldıklarını söyledi. Gültak, “Bu cihaz Türkiye’de 8 vilayette vardı, 9’uncusunu getirttik. Çok önemli bir cihaz, çünkü görme engelli kardeşlerimizin okumasını sağlayacak kabartma harflerini kağıda işleyen bir cihaz. Soner Demir’in çalışması, Lütfi Elvan, milletvekillerimiz ve İŞKUR Genel Müdürümüz Cafer Uzunkaya’nın destekleriyle bu cihazı Akdeniz’e, Mersin’e getirdik. Burada kursiyer arkadaşlarımız bunun eğitimini alıyorlar. Bilgisayar kullanarak yazıcıdan çıkartıyorlar. Bu baskı makinesi sayesinde görme engelli kardeşlerimiz de çok rahatlıkla bir kitap okuyabilecek, takvim inceleyebilecek. Mersin’e kazandırılmış çok önemli bir cihaz. Buradan yetişen kursiyerlerimiz de ileride çok rahatlıkla istihdam sahibi olacaklar. Mersin’e, görme engelli kardeşlerimize hayırlı olsun” dedi.
Bu baskı makinesi sayesinde görme engellilere okuyabilecekleri kitaplar, broşürler basma imkanını verdiklerini dile getiren Gültak, “Onlar pozitif ayrımcılığı hak ediyorlar. Biz de bu imkanları onlara sunmaya devam edeceğiz. Onlara her türlü pozitif ayrımcılığı yapmak zorundayız. Engellilerle ilgili başka çalışmalarımız da olacak. Engelsiz kafemizi açacağız ve ilk kez Mersin’de engelli meclisinin gerçekleştirileceği bir fiziki alana da kavuşturacağız. Akdeniz Belediyesi olarak biz her zaman engelsiz bir hayat için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Braille baskı makinesi ile kabartma kitaplar basacağız”
Dernek Başkanı ve Kent Konseyi Üyesi Demir de projeyle ilgili bilgi verdi. Kabartma baskı makinesi ile birlikte bir de büyüteç makinesi aldıklarını ifade eden Demir, proje sonunda kursiyerlerden ikisini istihdam edecekleri bilgisini verdi. Demir, “Projenin sürdürülebilirliği bakımından Braille baskı makinesi ile Mersin tarihini, belediyelerde yapacağımız çalışmalarla ilçelerimizin tarihlerini, tanıtım broşürlerini, takvimleri tamamen görme engellilere yönelik yapacağız. Büyükşehir Belediyesinin talebi üzerine otobüs duraklarına, Braille baskı makinesi ile bastığımız su geçirmez tabelalar yerleştireceğiz. Böylece görme engelliler, otobüs güzergahlarını rahatlıkla parmaklarıyla okuyabilecek. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile de Mersin tarihini kabartma olarak kitaplaştıracağız” ifadelerini kullandı.

“Makinemiz atıl kalmayacak, eticaret projesine başlayacağız”
Akdeniz Kent Konseyi olarak engelliler için ikinci EKPSS kursunu açtıklarını kaydeden Demir, “Nüfus oranlamasına göre Türkiye’de engelli barındıran iller arasında birinci sıradayız ama kamuya engelli kazandırmada sıralamasında da Türkiye birincisiyiz. Bu makinemiz atıl kalmayacak. Bu proje biter bitmez hemen eticaret projesine geçeceğiz. Bu projeyle de engellilerimize hem istihdam sağlayacağız hem de katma değer sağlamış olacağız” dedi.
Kendisi de görme engelli kurs eğitmeni Ali Rıza Eşki ise kurs sonunda görme engellilerin de en az bir gören kadar bilgisayar kullanabileceklerini, internetteki işlemlerini rahatlıkla halledebileceklerini ve kendi yazılarını çıkartabileceklerini söyledi. Kursiyerler de kursa katılmaktan çok mutlu olduklarını belirttiler.

MERSİN

12 Aralık 2019 Perşembe

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