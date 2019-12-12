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Başkan Seçer, Kodlama Saati etkinliğinde çocuklarla buluştu

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Bilgisayar Bilimleri Eğitim Haftası kapsamında "Kodlama Saati" etkinliği düzenledi. Etkinlikte, merkez ilçe okullarından 82 çocuk, tüm dünya çocukları ile aynı temada kodlama yaptı. Dans partisi temasında kodlama yapan çocuklara Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de eşlik etti.

Başkan Seçer, Kodlama Saati etkinliğinde çocuklarla buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Bilgisayar Bilimleri Eğitim Haftası kapsamında “Kodlama Saati” etkinliği düzenledi. Etkinlikte, merkez ilçe okullarından 82 çocuk, tüm dünya çocukları ile aynı temada kodlama yaptı. Dans partisi temasında kodlama yapan çocuklara Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de eşlik etti.
Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 915 Aralık Bilgisayar Bilimleri Eğitim Haftası kapsamında “Kodlama Saati” etkinliği düzenlendi. Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mersin Üniversitesi işbirliğiyle Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleşen etkinlikte, merkez ilçelerdeki okullardan gelen öğrenciler hem eğlendiler hem kodlama yaptılar.
180’den fazla ülkede milyonlarca öğrenciye ulaşmış küresel bir hareket olan “Kodlama Saati” etkinliği, kodlama konusunda çocukların teşvik edilmesini, kodlama kültürünün arttırılmasını ve birlikte çalışmanın yaygınlaştırılmasını amaçlıyor. Etkinlikte, 82 çocuk, tüm dünya çocukları ile aynı tema olan dans partisi temasında kodlama yaptı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in katılımıyla başlayan etkinliğe, Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ali Kaya ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca da katıldı.

“Gelişen teknolojik koşullarda, çocuklarımızı en iyi şekilde eğitmek zorundayız”
Etkinlikte konuşan Başkan Seçer, “Sizler bizlerin umudusunuz, geleceğimizin güvencesisiniz. Bu etkinlik de sizleri geleceğe hazırlama etkinliği. Geleceğin dahilerisiniz. Gelişen teknolojik koşullarda siz çocuklarımızı, gençlerimizi çağa ayak uydurmak için en iyi şekilde eğitmek zorundayız. Sizleri iyi eğitemezsek, farkındalık oluşturmazsak, ülkemiz gelişemez, kalkınamaz. Sizler ne kadar iyi yetişirseniz, ne kadar çok çalışırsanız, gelişen dünya koşullarını takip ederseniz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ülkemizin muasır medeniyet seviyesine erişmesine katkı sunmak için var gücünüzle çalışırsanız, hem ülkemiz kalkınır hem huzur olur. Hiçbir çocuk yatağa aç girmez. Herkesin gideceği bir okulu, sıcak bir yuvası olur. Temiz sokaklarımız, bisiklet yolları, oyun parkları olur, sizin istediğiniz her şey olur. Onun için çalışmak zorundayız” dedi.
Seçer, kodlama konusunda Türkiye’nin ve Mersin’in iyi olduğunu, kodlamanın keyifli bir uğraş alanı olmasının yanında teknolojik harikalar ortaya çıkardığını vurguladı. Çocuklara Endüstri 4.0 ile neler yapıldığını anlatan Seçer, “Kodlama eğitimini en iyi şekilde almanız lazım. Aslında bu bir oyun. Bir anlamda kendi kişisel zekanızla test ediyorsunuz, geliştiriyorsunuz. Sanayide üretim öyle bir duruma evrildi ki insan zekasını kullanıyor, o zeka ürünü, robotlara, yazılımlara, yüksek teknolojilere dönüşüyor. Biz bunları takip etmek zorundayız. Dünyanın gelişmiş ülkelerinden geri kalamayız” diye konuştu.
Türkiye’deki çocukların Avrupa ve Amerika teknolojisinden faydalanan çocuklardan hiçbir farkının olmadığını belirten Seçer, “Sizler çok zeki çocuklarsınız. Gözlerinize bakıyorum, zeka fışkırıyor. Hepinizde enerji var, hepiniz gülüyorsunuz, hep gülün, hep mutlu olun, biz bunları istiyoruz. Hep beraber daha güzel bir Mersin oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler kodlama öğrendi
Öğrencilerden Fatma Akdeniz de etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Geldiğimizde ilk önce dans ettik, eğlendik, güldük, kodlama öğrendik. Yaptığımız kodlamada dans şekilleri yaptık, alkışlama nasıl yapılıyor onları öğrendik. Bunu yaptığı için belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bütün çocuklar bu etkinliği görür” dedi.
Kodlama eğitimi alarak projeler geliştirdiğini söyleyen Bilge Berrak Bozca ise “Kodlamayı çok iyi yapıyorum. Projeler geliştirdik, robotlar, arduinolar yaptık. Üç yıldır kodlama yapıyorum. Bilimsel şeylerle uğraşmayı, bilimsel bir şeyler yapmayı çok seviyorum. Bugün çok güzel geçti. Yaptığımız kodlama iyiydi, kolaydı” diye konuştu.
Ahmet Mirza Dikme, kodlama yapmanın hayal gücünü geliştirdiğini vurgulayarak, “Kodlama yapmayı ablamdan öğrendim, ablam şu an üniversitede, ona teşekkür ediyorum. Kodlama yapmak benim için başka bir şeyi programlamak gibi geliyor. Yani bir şeyi kodladığımda başka bir şeyi aktive ediyorum gibi hissediyorum. İyi ki öğrenmişim, zekayı geliştiriyor, hayal gücümü destekliyor” şeklinde konuştu.
Etkinliğin sonunda katılım sertifikalarını alan çocuklar, öğretmenleriyle birlikte dans ederek eğlendi. Pasta kesiminin ardından etkinlik sona erdi.

MERSİN

12 Aralık 2019 Perşembe

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