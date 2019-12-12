Kaygan yol kazaya neden oldu

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Mersin’in Tarsus ilçesinde yağışlar nedeniyle meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Tarsus Pozantı TEM otoyolu Kavşaklar mevkisinde meydana gelen kazada, Murat Tekkanat yönetimindeki 33 AVV 578 plakalı otomobil aynı şeritte seyir halindeki Mehmet Yılmaz idaresindeki 27 VN 586 plakalı tır ile yolun kaygan olması nedeniyle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan iki araç bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada tır ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

MERSİN 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:12

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YATSI 18:53

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