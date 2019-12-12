Av. Özkan: “Ayrımcılık ve şiddet bir döngüdür ve bu döngünün kırılması gerekmektedir”

Mersin Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Av. Ezgi Özkan, cinsiyet temelli ayrımcılığın kadına yönelik şiddeti doğurduğunu belirterek, “Ayrımcılık ve şiddet bir döngüdür ve bu döngünün kırılması gerekmektedir” dedi.

Mersin Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Av. Ezgi Özkan, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen, ’Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Karşı Şiddeti Önleme’ konulu panele konuşmacı olarak katıldı.

Tarsus Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleşen panelde sunum yapan Av. Özkan, cinsiyet temelli ayrımcılığın kadına yönelik şiddeti doğurduğunu, kadına yönelik şiddetin de cinsiyet temelli ayrımcılığa yol açtığını söyledi. Özkan, “Ayrımcılık ve şiddet bir döngüdür ve bu döngünün kırılması gerekmektedir. Bunun için de İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa uygulanmaya konulmalıdır” diye konuştu.



“Öncelikle toplumsal zihniyet dönüşümü sağlanmalıdır”

Kadına yönelik şiddetin, ataerkil düzeninin devamını sağlamak için kullanılmaya devam edildiğine dikkat çeken Özkan, “Bu da kadınların büyük bir kısmının sağlık, ekonomi, sosyal statü, eğitim gibi birçok hakka ulaşmasında dezavantajlı grup olmasına, kadına yönelik şiddettin her geçen gün artmasına, kadınlarımız fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddete maruz kalmasına ve yaşam haklarının vahşice ellerinden alınmasına neden olmaktadır” ifadelerini kullandı.

Yasal mevzuattaki tüm değişiklik ve düzenlemelere rağmen, kadına yönelik şiddetin artarak devam ettiğini dile getiren Özkan, “Toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorununun çözümü eğitim iken, maalesef cinsiyet ayrımcılığı küçük yaşlarda çocuklara öğretilmektedir. Yazılı ve görsel medya ise cinsiyet ayrımcılığını, kadına yönelik şiddeti daha da körüklemektedir. Var olan yasalar uygulanmadıkça, devletin kadına bakış açısı değişmedikçe, toplumun da kadına bakış açısı değişmeyecektir ve kadına şiddet hayatımızda hep var olacaktır. Öncelikle toplumsal zihniyet dönüşümü sağlanmalıdır” dedi.

Cinsiyet eşitsizliğinin ve kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi yönünde çözüm önerilerinin tartışıldığı panelde, Mersin Barosu ve Tarsus Belediyesinin diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisinde ortak projelerde yer alacağı belirtildi. Panelin sonunda Tarsus Belediyesi tarafından, İnsan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Av. Ezgi Özkan’a sunumundan dolayı teşekkür belgesi verildi.

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