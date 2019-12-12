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Şehit Emrah Şahin’in adı hatıra ormanı ile yaşayacak

İHA

Şehit Emrah Şahin’in adı hatıra ormanı ile yaşayacak

– Mardin’de bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan silahlı çatışmada şehit olan Jandarma Üsteğmen Emrah Şahin anısına Aladağ Mahallesinde hatıra ormanı oluşturuldu.
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Mersin Orman İşletme Müdürlüğünce, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Mardin Dargeçit eski Beğendi mevkinde icra edilen hava harekatının ardından, arazi arama tarama faaliyeti için görevlendirilen timlerin dönüşü esnasında 2 Mart 2016 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan silahlı çatışmada şehit düşen Jandarma Üsteğmen Emrah Şahin adına hatıra ormanı oluşturuldu.
Aladağ Mahallesinde oluşturulan hatıra ormanında fidan dikim töreni düzenlendi. Törene, Şehit Şahin’in ailesiyle birlikte Mersin Orman İşletme Müdürü ve teknik personeli, Toroslar İlçe Jandarma Komutanlığı, Aladağ Köy Muhtarı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Okunan Kur’anı Kerim ve yapılan duadan sonra törene katılanlar hatıra ormanına fidan dikti.

MERSİN

12 Aralık 2019 Perşembe

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