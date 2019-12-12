Simit arabası çalınan engelliye Büyükşehir Belediyesi el uzattı

Mersin’de simit satarak 4 çocuğuna ve eşine bakan, ancak kısa süre önce simit arabasının çalınması ile işini kaybeden engelli Süleyman Berk’in imdadına Büyükşehir Belediyesi yetişti. Engelli vatandaşa yeni bir simit arabası veren ekipler, Berk ve ailesinin yeniden yüzünü güldürdü.

Berk, geçtiğimiz yıllarda, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ortopedik engeli bulunan, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve maddi durumu yetersiz bireylere verdiği “Simit Arabam Engel Tanımam” projesinden faydalanmıştı. Şehir Hastanesi A kapısı önünde simit satarak geçimini sağlayan Berk, simit arabasının çalınması üzerine işsiz kalmıştı. Olayı duyan Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, yeni bir simit arabası hediye ederek, Süleyman Berk’in mağduriyetini giderdi. Teslimatın ardından Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin uygun gördüğü ve Berk’in de istediği noktaya simit arabası yerleştirildi. Büyükşehir Belediyesi sayesinde yeni simit arabasına kavuşan Berk, ailesinin geçimini sağlamaya devam edebilecek.

Simit arabasının çalınma sürecini anlatan Berk, “Geçtiğimiz ayın 17’sinde işim bittikten sonra temizliğimi yaptım, arabamı kilitledim evime geldim. O günün akşamında 3 şahıs tarafından arabam çalındı, hala da bulunamadı. Bir aydır işsizdim. 4 çocuğum var ve bu süreçte baya zorlandım” dedi.

Büyükşehir ekiplerinin kendisine yeni bir simit arabası tahsis etmesi üzerine yeniden iş başı yapan Berk, “Belediye Başkanımız olayı duyar duymaz duyarlılık gösterdi ve hemen konuya el attı. Probleminizi de gün içerisinde giderdiler, yeni bir araba verdiler. Bundan dolayı ailece çok mutluyuz. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığımız bizimle ilgilendi. Devamlı da onlar ilgileniyor. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Belediye Başkanımıza, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadıkları için sağ olsunlar. Olayı duyduklarında seferber olan devletin bütün kurumlarına da ayriyeten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Eşi Güneş Berk de “Allah hepsinden razı olsun, hepsi el attılar. Şu an çok mutluyuz. Hep yanımızda oldular, destek verdiler. Bu mağduriyeti giderdiler" şeklinde konuştu.

MERSİN 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:12

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