Mezitli'deki Aktif Yaş Alma Merkezindeki Türk sanat müziği korusuna her yaştan insan katılıyor

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin kentte yaşayanların daha kaliteli bir yaşam sürmesi için hayata geçirdiği Aktif Yaş Alma Merkezi çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çok sayıda kursun verildiği merkezde Oktay Kızılkaya tarafından düzenlenen Türk Sanat Müziği korosuna her yaştan onlarca Mezitlili katılıyor.

Mezitli Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde gönüllülerden oluşan Türk Sanat Müziği korosu, müzisyenler eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. İlk konserini önümüzdeki günlerde vermeye hazırlanan koronun çok uyumlu bir çalışma sürdürdüğünü ifade eden Oktay Kızılkaya, “Koroda bulunan arkadaşlarımızla çok güzel bir çalışma yürütüyoruz. Çalışma arkadaşlarımız kısa sürede çok önemli mesafeler kat etti. Bunda belediyemizin bize sunmuş olduğu desteklerin rolü çok büyük. Belediyemizin çok güzel bir mimari eşliğinde bize sunduğu bu mekan çalışma şevkimizi de artırıyor. Başta Başkanımız Neşet Tarhan olmak üzere, bize destek veren Kültür sosyal İşler Müdürlüğümüze, Aktif Yaş Alma Merkezi personeline, Yaşlı Bakım Merkezi ekibine teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Kısa süre içerisinde hayata geçirdikleri iki aktif yaş alma evinde Mezitlililerin farklı alanlarda verilen kurslara ve etkinliklere katılarak hangi yaşta olurlarsa olsun kaliteli bir yaşam sürmeye başladığını ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Biz belediye olarak insanların sağlıklı yaşadığı mutlu bir Mezitli hayal ediyoruz. Bunun için sıfır yaşından ileri yaşlara kadar her vatandaşımıza hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Anaokulumuzda minik yavrularımızı aydınlık bir geleceğe hazırlarken, Emekli Evimiz ve Aktif Yaş Alma Merkezimizde ileri yaştaki insanlarımızın daha kaliteli bir yaşlılık geçirmeleri için imkanlar hazırlıyoruz. Hobi Bahçeleri, Kadın Üretici Pazarları, Gönüllü Evleri, Gençlik Merkezlerimizle bireylerin sağlıklı olması için çaba gösteriyoruz" diye konuştu.

Mezitlilileri aktif yaş alma evlerinde gerçekleştirilen etkinliklere katılmaya davet eden Tarhan, “Koromuzu yöneten rekortmen müzisyen arkadaşımız Oktay Kızılkaya çok güzel bir çalışma sürdürüyor. Çok kısa bir süre geçmesine karşın çok büyük mesafe kat ettiler. Koromuza katılanların sayısı 50 kişiye yaklaştı. Bu durumda farklı günlerde yeni koro oluşturacağız. Önümüzdeki günlerde Türk Halk Müziği koromuzu da kurarak çalışmalara başlayacağız. Tüm Mezitlileri, her ne yaşta olurlarsa olsunlar aktif olarak yaş alabilmeleri için Aktif Yaş Alma Merkezlerimize, Gönüllü Evlerimize, kurs Merkezlerimize gelerek kurslarımıza ve etkinliklerimize katılmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

