Tarsus’ta 173 kilo kaçak et ele geçirildi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 173 kilo kaçak et ele geçirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Zabıta Denetim Ekibi tarafından yapılan kontrollerde Karabucak mevkisinde bulunan canlı hayvan satış yerinde, kanun dışı ve usulsüz olarak büyükbaş hayvan kesimi yapıldığı belirlendi. Zabıta ekipleri, konuyu Tarsus Belediyesi, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve emniyet birimlerine bildirdi. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu´nun 9'uncu maddesi uyarınca etlere İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri el koydu. Etler, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Mezbahanesi'ne yediemin olarak teslim edildi. Kaçak büyükbaş hayvan kesimi yapanlarla ilgili yasal işlem başlatıldı.



MERSİN 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:32

YATSI 18:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.