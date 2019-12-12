DEAŞ'ın sözde El Bab komutanlarından biri Mersin'de tutuklandı

Mersin'de jandarma ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden birinin terör örgütüne Suriye'nin Rakka bölgesinde lojistik destek sağladığı ve El Bab bölgesinde sözde komutanlık yaptığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında illegal yollardan yurt içine giriş yaptığı belirlenen, DEAŞ adına Suriye'nin Rakka bölgesinde lojistik destek faaliyetlerinde bulunan ve El Bab'da sözde komutanlık yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı. Şahsın sorgusu ve devam eden çalışmalar neticesinde farklı adreslere de operasyon gerçekleştiren ekipler, şüpheliyle birlikte olan bir kişiyi daha yakaladı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MERSİN 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:32

YATSI 18:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.