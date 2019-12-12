Mersin'de DEAŞ şüphelisi 2 kişi tutuklandı

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MERSİN'in Silifke İlçesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, illegal yollardan yurt içine giriş yaptığı belirlenen 1 kişiyi gözaltına aldı. DEAŞ adına Suriye'nin Rakka bölgesinde lojistik destek faaliyetlerinde bulunan ve sözde El Bab komutanı olan zanlının sorgusu ve devam eden çalışmalar neticesinde farklı adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon neticesinde, şüpheliyle birlikte olan 1 kişi daha yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.FOTOĞRAF



MERSİN 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:12

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