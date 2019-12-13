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‘1 Ekmek 1 Çorba’ projesi, haftada 3 bin vatandaşa ulaştı

İHA

‘1 Ekmek 1 Çorba’ projesi, haftada 3 bin vatandaşa ulaştı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “1 Ekmek 1 Çorba” projesinin haftada yaklaşık 3 bin vatandaşa ulaştığı, bu sayının 8 bine çıkarılmasının hedeflendiği bildirildi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen “1 Ekmek 1 Çorba” projesi, haftanın 6 günü kentin farklı noktalarında memura, işçiye, emekliye, hastaya, esnafa ve toplumun farklı kesiminden ortalama 3 bin vatandaşa ulaşıyor. Sosyal belediyecilik çerçevesinde uygulanan projeyle çorba ulaşan kişi sayının yakın zamanda 8 bine ulaşması hedefleniyor.
Büyükşehir Belediyesi’nin mobil araçlarıyla insan hareketliliğinin yoğun olduğu bölgelerde sabah 07.0009.00 saatleri arasında sunulan hizmet, vatandaşlara ücretsiz olarak ulaşıyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Aşhanede hazırlanan çorbalar, titiz ve güler yüzlü iki personel tarafından gün aymadan mobil çorba dağıtım aracına alınarak vatandaşların içini ısıtmak için yola çıkıyor. Pazartesi günü Mersin Tren Garı, salı günü Sanayi Sitesi, çarşamba günü Toptancı ve SebzeMeyve Hal Kompleksi, perşembe günü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, cuma günü Mersin Şehir Hastanesi önüne konuşlanan araç, cumartesi günü ise Muğdat Camii önünde hazır bulunuyor.

Vatandaşlar hizmetten memnun
Pazartesi sabahı Tren Garı girişinde “1 Ekmek 1 Çorba” ile karşılaşan vatandaşlar, haftaya gülümseyen yüzlerle başlıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarında baş makinist olarak görev yapan Mustafa Erdem Öğüt, zamanının çoğunu Tren Garında çalışarak geçirdiğini anlattı. Yolcuları elinde çorbalarla mutlu bir şekilde gördüğünü ifade eden Öğüt, “Hemen hemen her gün buradayım. Çorbalar çok lezzetli, güzel ve taze. Sabahları buraya gelenler genelde öğrenciler. İnsanlar sabahları soğukta bir tas çorbayı alıp gittikleri zaman çok mutlu oluyorlar. Yüzlerindeki mutluluğu ben görüyorum” dedi.

“Bugün sırf çorba var diye işe 7.30’da gidiyorum”
Mersin’de yaşayıp yaklaşık 4 senedir iş için trenle Adana’ya giden Harun Akot, çiçekçilikle uğraşıyor. Daha önce böyle bir hizmetle karşılaşmadığını ifade eden Akot, normalde saat 07.00’de işe giderken, çorba olduğu gün 07.30’da yola çıktığını söyledi. Akot, “4 senedir her gün Adana’ya gidip geliyorum. Sabah 07.00’de gidiyorum, akşam 17.00’de geliyorum. Bugün sırf çorba var diye işe 7.30’da gidiyorum. Eskiden bu yoktu. Vahap Seçer Başkanımız geldi, çok güzel oldu. Çorba çok güzel, on numara” diye konuştu.

“Sabah erken kalktığımızdan kahvaltı yapamıyoruz”
Sanayi Sitesi işçileri de salı günleri güne sıcak çorbayla başlıyor. Toptancı ve SebzeMeyve Hal Kompleksinde çarşamba günü vatandaşlara sunulan çorba hizmeti, sabahın ayazında sebzemeyve işiyle uğraşan esnafın içini ısıtıyor. Hal Kompleksinde taksi şoförlüğü yapan Abdullah Aslan, sunulan hizmetten memnun kaldıklarını belirterek, “Sabah erken kalktığımızdan kahvaltı yapamıyoruz. Burada mercimek çorbası dağıtıyorlar, çok hoş bir çorba, içimizi ısıtıyor. Ekmekleri de taze. Tabii havalar soğuduğu için daha da güzel oluyor” ifadelerini kullandı.
Hal Kompleksi esnafı İbrahim Aslan ise iş makinesi operatörü olduğunu ve her gün Hal Kompleksine gittiğini söyledi. Normalde poğaçayla güne başladıklarını anlatan Aslan, çorbanın daha sağlıklı olduğunu vurgulayarak, “Normalde kahvaltı imkanımız olmuyor. Ancak tek tük simitpoğaça gibi şeyler yiyoruz. Çorba daha güzel ve daha sağlıklı. Sabahları içimizi sıcak tutuyor” diye konuştu.
Çorba, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde perşembe günü hastalara, refakatçilere ve hastane personeline ulaşıyor. Mersin’in kırsal mahallelerinden Bozön Mahallesinde yaşayıp, hastane için şehir merkezine gelen Durmuş Bolat, ilk defa karşılaştığı hizmetten memnun kaldığını belirtirken, hastane önünde böyle bir hizmetin sunulmasının hoşuna gittiğini söyledi. Hastane personeli Fahriye Alaca ise sabah nöbete başlamadan önce sıcacık bir çorbayla karşılaşmanın kendisine moral verdiğini ifade etti.
“1 Ekmek 1 Çorba” projesi cuma günleri şifa ve moral vermeye Mersin Şehir Hastanesi önünde devam ediyor. Cumartesi günü ise şehrin en işlek bölgelerinden biri olan Muğdat Camii önünde sabah sporu için evden çıkmış olanlara da işine gitmek için yollara düşen vatandaşa da ulaşıyor.
Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata yeni geçirilen Çamaşır Kafe içerisinde ve Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinin merkezdeki şubesinde de öğrencilere düzenli olarak çorba dağıtılıyor.

MERSİN

13 Aralık 2019 Cuma

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