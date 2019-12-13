MEÜ öğretim üyesinin de ekipte yer aldığı proje desteklenmeye hak kazandı

– Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Deniz Kahriman Pamuk’un uzman ekibinde yer aldığı ve Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Tülin Güler Yıldız yürütücülüğünde Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Gelengül Haktanır’ın danışmanlığında hazırlanan TÜBİTAK 2523 TürkiyeGüney Kore İkili İşbirliği Projesi desteklenmeye hak kazandı.

Türkiye’den ve Güney Kore’den akademisyenlerin oluşturduğu iki ekibin birlikte çalışarak hazırladığı ‘Sürdürülebilirlik Odaklı Modüller ve Mesleki Gelişim Programı Aracılığıyla Sürdürülebilir Gelişimin Okul Öncesi Eğitimle Bütünleştirilmesi’ başlıklı proje TÜBİTAK ve Güney Kore Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (NRF) sunuldu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, söz konusu proje, Türkiye’den tüm alanlarda sadece yedi başvuruya destek verilen projeler arasında yer aldı. Proje ayrıca “Sosyal Bilimler Alanından” destek alan tek proje olmasıyla da dikkat çekti.

MERSİN 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:12

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