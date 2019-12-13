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TKDK Mersin'de 50 milyon Euro hibe verecek

İHA

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Mersin İl Koordinatörlüğünce, IPARD 2 Programının 8. çağrı ilanı kapsamında, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile fiziki varlıklara yönelik yatırımlar sektöründen yalnızca makineekipman, hizmet ve görünürlük desteklemelerine yönelik 50 milyon Euro hibe desteği verileceği bildirildi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Mersin İl Koordinatörlüğünce, IPARD 2 Programının 8. çağrı ilanı kapsamında, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile fiziki varlıklara yönelik yatırımlar sektöründen yalnızca makineekipman, hizmet ve görünürlük desteklemelerine yönelik 50 milyon Euro hibe desteği verileceği bildirildi.
TKDK İl Koordinatör Vekili Beytullah Uygur, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kurum olarak amaçlarının, ulusal kalkınma plan, program ve stratejilerinde öngörülen ilke ve hedefler çerçevesinde, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakları da kapsayacak şekilde, kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek olduğunu söyledi.
AB tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan katılım öncesi yardım aracı (IPA) kapsamında, kalkınma bileşeni IPARD programının uygulandığı bilgisini veren Uygur, TKDK Mersin İl Koordinatörlüğü'nün faaliyete geçtiği 2012 yılı Nisan ayından bu yana 11 ayrı çağrı döneminde, 179 proje ile sözleşme imzalandığını söyledi. Uygur, bunlardan 316 milyon lira yatırım tutarı olan 139 proje sahibine toplam 91.8 milyon lira hibe desteği verildiğini kaydetti.
IPARD 2 Programının 5. çağrı döneminde, hayvansal et ve süt üretimi ile işleme ve paketleme sektörlerinde 114.5 milyon lira yatırım tutarlı ve 47.5 milyon hibe destekli 23 projenin inceleme ve değerlendirme süreçlerinin tamamlandığını ifade eden Uygur, "Söz konusu projelerden 11'i ile sözleşme imzalandı ve yatırım faaliyetleri devam etmektedir. Sözleşme imzalanan projelerin yatırım tutarı 50 milyon 111 bin 658 lira olup, destek tutarı 20 milyon 196 bin liradır. 64.5 milyon lira olan 12 proje ise değerlendirme için kurum merkezine gönderilmiştir" dedi.
"49 projenin incelemesi sürüyor"
6. çağrı döneminde, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve işgeliştirme yatırımları kapsamında, 83.3 milyon lira yatırım tutarlı ve 52.3 milyon lira hibe destekli 49 projenin alımının gerçekleştiğini ve incelemelerin devam ettiğini belirten Uygur, "Sözleşmesi imzalanan ve imzalanacak yatırımcılarımıza 2020 yılında 127 milyon TL yatırım yapmayı ve 62 milyon TL hibe desteği vermeyi planlamaktayız" ifadelerini kullandı.
8. çağrı döneminde 50 milyon Euro hibe verilecek
TKDK'nın, 25 Kasım tarihinde '8.Başvuru Çağrı İlanı'na çıktığını hatırlatan Uygur, bu çağrı döneminde, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar sektörlerinden yalnızca makineekipman, hizmet ve görünürlük alımlarının destekleneceğini söyledi.
8. çağrıda sadece makine ekipman alımı ve işletmenin öz tüketimi için yenilenebilir enerji yatırımlarına destek verileceğini vurgulayan Uygur, şöyle devam etti; "Projesinde yapım işi olan başvuru sahipleri söz konusu harcamaları kendileri karşılamak şartı ile başvuru sunabilirler.
Süt işleme ve toplama, et işleme (kesimhaneler hariç), meyvesebze ve su ürünlerinin işlenmesi sektörlerinde soğutuculu araç (motorlu taşıt ve soğutma tankı/kasası birlikte) destek kapsamındadır. Süt işleme tesisleri için süt tankerleri, süt toplama merkezlerinde soğutma tankı ve süt toplama araçları desteklenecektir. Dondurma ve şoklama işlemleri için gerekli makine ekipmanlar uygun harcama olarak kabul edilecektir. Önceki çağrılarda meyve ve sebze ürünlerinin kurutulması yatırımları, narenciye ve sert kabuklu ürünleri kapsıyordu. Web sayfamızda yayımlanan meyve ve sebze listesindeki tüm ürünlerin kurutulması ve dondurulması da desteklenecektir. Süt işleme tesisleri ve süt toplama merkezleri yatırımlarında günlük en fazla 70 ton süt işleme ve toplama sınırı vardı. Şimdi bu sınır da kaldırıldı. Günlük en az 10 ton süt işleme alt sınırı mevcuttur. Yatırımın destek oranı yüzde 4050 arasında değişmekte ve toplam destek bütçesi 50 milyon Euro'dur. Başvurular 2 Ocak 2020 tarihinden itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK Mersin İl Koordinatörlüğünde kabul edilmeye başlanacaktır."

MERSİN

13 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:12
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