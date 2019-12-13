Tarsus'ta moloz ve hafriyatların toplanması için birim kuruldu

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde moloz ve hafriyatların toplanması için birim kuruldu.

Tarsus Belediyesinde Başkan Haluk Bozdoğan’ın tasarrufu doğrultusunda bazı birimlerde yapılan müdür değişikliğinin ardından Temizlik İşleri Müdürü olarak göreve atanan Seyhan Bayır işe hızlı başladı. Bayır, göreve gelir gelmez çalışma arkadaşları ile yaptığı toplantıda el birliği ile ilçeyi daha temiz bir hale getirmek için özverili bir şekilde çalışacaklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın bizden beklentilerine cevap vermek için zaman mefhumu gözetmeden görevimizi en iyi şekilde yapacağız" dedi.

Bayır, ilk icraat olarak atıl halde bulunan kullanılamaz durumdaki çöp konteynerlerinin onarımını yaptırarak, hizmete dahil edip milli servetin heba olmasının önüne geçti.

Bayır, Başkan Bozdoğan’ın talimatları doğrultusunda, uzun yıllar boyunca görev aldığı belediyecilik alanında edindiği tecrübe ile müdürlük bünyesinde moloz ve hafriyat toplama ekibi oluşturdu. Moloz ve hafriyat toplama ekibi, rutin temizlik işlerinin yanı sıra inşaatların çevresinde ya da gelişi güzel yerlere atılan atıkları, ağaç budamaları sonucu çevrede biriken ve görüntü kirliği oluşturan dalları zaman geçirmeden toplayacak. Bu birim sayesinde, ev veya iş yerlerinde yapılan tadilatlar sonrasında çıkan molozların kaldırılması için yapılan başvurular anında değerlendirilerek oluşan kirlilik ortadan kaldırılacak.

MERSİN 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:12

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