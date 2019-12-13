Hayırsever işadamından öğrencilere ayakkabı desteği

Silifkeli işadamı Murat Atlay tarafından Kargıcak ilk ve ortaokulu öğrencilerine 170 çift kışlık bot yardımı yapıldı.

İstanbul'da olmasına rağmen memleketinde üşüyen minik ayakları düşündüğünü ve bu düşünce ile çocuklara yardımda bulunduğunu belirten Atlay, “İstanbul'da müteahhitlik yapıyorum. Şehir dışında olsam da memleketim Silifke'ye, insanlarına yardımcı olmak beni mutlu ediyor. Kış aylarının en soğuk aylarını geçirdiğimiz bugünlerde, özellikle de Silifke'de dağ köylerinde yaşayan, taşımalı olarak okullara gelen Yörük çocuklarının eğitimine katkı sunmak amacıyla kışlık bot yardımında bulundum. Memleketimiz için elimizden gelenin en iyisini imkanlarımız dahilinde yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Yeter ki çocuklarımız okusun, onların okumasına engelleri elimizden geldiğince kaldırmaya çalışacağız" dedi.

İstanbul'da da 2 dernekte aktif çalıştığını belirten hayırsever iş adamı Atlay, “İstanbul'da 2 derneğimiz var. Bu dernekler vasıtasıyla da bu tarz yardımlar yapıyoruz. Mersin'deki 7 ilçenin İstanbul'da bir araya gelmesiyle oluşan Taşeliler Derneği ve İstanbul Silifkeliler derneklerinde başkan yardımcılığı yapıyorum. Bu derneklerde de elimden gelen destekleri yaparak hemşerilerime faydalı olmaya çalışıyorum. Dernek olarak 7 ilçe 7 okul projemiz vardı, bu yıl da 7 okul seçip o okulların ihtiyaçlarını belirleyip liste hazırlayıp yardımda bulunacağız. Kargıcak okuluna yaptığım yardım kişisel bir yardım. Rabbim herkesin yardımını kabul etsin. İleri ki günlerde de farklı okullara ihtiyaçlarına göre yardımcı olacağım" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin ayakkabılar sayesinde çok mutlu olduğunu belirten Kargıcak Ortaokulu Müdürü Erdal Çelikel ise "Çok isabetli bir karar verdiler. Kargıcak'ta yaşayan 8 mahallenin geldiği bir okuluz. Kış aylarının gelmesiyle, maddi imkanlara bakılmaksızın tüm öğrencilerimize yardımda bulundukları için çok memnun olduk. Çocuklarımız çok mutlu oldular, sevindiler. Bu çocukların mutlulukları sevinçleri bizim sevincimiz. Çocuklarımız inşallah sıcacık bir kış geçirir. Bu vesile ile değerli hayırsever iş adamımıza erdemli davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MERSİN 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:12

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