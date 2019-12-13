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Başkan Seçer, başarılı sporcuları ödüllendirdi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ...

İHA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, başarılı sporcular için düzenlenen ödül törenine katıldı.

Başkan Seçer, başarılı sporcuları ödüllendirdi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, başarılı sporcular için düzenlenen ödül törenine katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, başarılı sporcular için düzenlenen ödül törenine katıldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca düzenlenen 'spor başarı ödül töreni' kapsamında ödüle değer görülen sporcular ödüllerini aldı. Bu kapsamda 2018’de ulusal ve uluslararası başarıları elde etmiş 93 sporcu ve 42 antrenöre 384 bin 193 lira para ödülü verildi. Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılan ödül gecesinde konuşan Başkan Seçer, sporu önemsediklerini ifade ederek, "Önemsememek mümkün değil. Spor birçok şeyi bir arada kazandırıyor. Sağlıklı bir nesle erişebilmemiz için sporu önemsememiz lazım, sevdirmemiz lazım. Çocuklarımızı, gençlerimizi bu alana teşvik etmemiz lazım. Bunun için de başta biz belediyeler olarak, devletin tüm kurumları, sporla ilgilenen kurumlar olarak gereken altyapı ve yatırımı yapmak zorundayız" dedi.
Sporun toplumun birçok sorununu çözebilecek kabiliyette bir faaliyet alanı olduğunu söyleyen Seçer, günümüzde gençlerin madde bağımlılığı, yasadışı işlerde kullanılma gibi tehlikelerle karşı karşıya olduğunu, bunu önlemenin yolunun eğitimden ve spordan geçtiğini vurguladı. Spor alanında yatırım yapmak istediklerini kaydeden Seçer, "21. yüzyılda, bu çağda, dünyada, diğer toplumlarla rekabet etmek istiyorsanız mutlaka çocuklarımıza çağdaş, bilimsel, laik bir eğitim vermek lazım. Ulu Önder Atatürk’ün dediği gibi 'hayatta en hakiki mürşit ilimdir’. Bir kere onun peşinden gideceğiz. Spor da o eğitimin bir parçası. Daha zinde, muhakeme kabiliyeti yüksek, aklen, bedenen sağlıklı, zeki çocuklar yetiştirebilmemiz için spora önem vermek zorundayız. Biz belediye olarak yönetime geldiğimiz andan itibaren bunun bilincindeyiz. Ve bir belediye başkanı olarak bu konuda imkanlarımızın ölçüsünde ama imkanlarımızı maksimum şekilde kullanarak, bu alanda yatırım yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sporculara verdikleri ödülün maddi değerinin çok yüksek olmadığını, bu ödüllerle bir farkındalık yaratmaya çalıştıklarını belirten Seçer, “Bu ödülün abartılacak maddi değeri yok. Bu kararı alırken, insanların yaptıkları işte, elde ettikleri başarıda önemsendiklerini bilmeleri, kendilerinin bu kente ait olma hissiyatını geliştirmek için bu toplantıyı düzenledik. Yani bir sporcu evladımız gecesini gündüzüne katıyor, idmanlar yapıyor, stresler yaşıyor, özel yaşantısından, programlarından ödün veriyor, gününü antrenmanlarla geçiriyor ve üyesi olduğu kulübe, kente, takıma, ülkeye önemli katkılar yapıyor. Evet o branşta başarılı oluyor, atletse koşuyor, birinci oluyor, ipi göğüslüyor, ülkesinin şanlı bayrağını dalgalandırıyor. O insana sahip çıkmak lazım. O sporcunun annesi, babası gibi emek eden antrenörün de önemli olduğunu göstermek lazım. Şu an yaptığımız iş bu. Şu an yaptığımız iş, büyük bir iş değil. Asıl büyük iş, bu sporcuların başarısıdır. Bu sporculara başarı kazandıran, onlara idman yaptıran, hangi alanda spor yapıyorsa o alanın inceliklerini, tekniğini öğreten antrenörleri ve onların maddi, manevi külfetini çeken anne, babaları kutlamak lazım" ifadelerini kullandı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü hakkında da bilgi veren Seçer, kulübün 20 branşta, 500’ün üzerinde lisanslı sporcu ile faaliyet yürüttüğünü kaydetti. Seçer, “Her konuda imkanlarımızı seferber ettik. Bizim sporcularımız sokakta, caddede, antrenman yaptıkları mekanda, müsabakaya gittikleri yerlerde örnek davranışlar sergilemeli. Sporcu ahlaklı olmalı, temiz olmalı, sağlıklı olmalı. Ulu Önderimiz’in belirttiği gibi, akıllı olmalı, zeki olmalı, çevik olmalı. Bizim de spor kulübümüze üye olan, lisans çıkaran sporculara dikte etmek istediğimiz, vermek istediğimiz bu. Kendi yaşamlarında, kendi dünyalarında içselleştirmeleri lazım. Sporcu demek örnek insan demek. Herkesten çok vatanını, Türkiye’yi seven insan demek. O bilinçle müsabakalara gidecek" dedi.
Mersin’in geçmişte önemli spor insanları yetiştirdiğini, Mersin’i dünyaya tanıtmış Mersinli Ahmet gibi değerler yetiştirmeye devam etmek istediklerini vurgulayan Seçer, “Mersin özel bir yer. Farklı kültürlerin farklı inanç gruplarının, farklı kabiliyetlerin buluştuğu bir coğrafyadır. Bunun değerini bilmek lazım. Burada her şeyin en iyisinin olması lazım. Sporcunun da en başarılısı, siyasetçinin de en kalitelisi ve başarılısı. Eğitim seviyesi yüksek bir kent olmalı. Ekonomisi en tepelerde olmalı. Allah bize her şeyi vermiş. Yeter ki bunun değerini bilin demiş. Denizi vermiş, dünyanın en yakışıklı dağlarını, Toroslar’ı vermiş. Ormanları vermiş, sedir, katran ormanlarını. Dünyanın en değerli limanı, en verimli arazileri burada. Yeter ki azimle çalışalım, isteyerek çalışalım, Mersin için çalışalım, birikimli, liyakatli insanlarla çalışalım. Bunu yapacağız" şeklinde konuştu.
Seçer, konuşmasının ardından 2018 yılında, dünya ve Avrupa dereceleri yapan sporculara ödüllerini sundu.

MERSİN

13 Aralık 2019 Cuma

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