`'Hanımağa´ tutuklandı

MERSİN'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden Hanımağa lakaplı şebeke lideri T.T. ile 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayetler üzerine kentte tefecilik yaptığı öne sürülen 12 kişiyi, düzenlenen operasyon ile gözaltına aldı. Emniyette sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphilelerden T.T. ile 2 kişi, tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
MERSİN
13 Aralık 2019 Cuma
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