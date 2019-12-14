Tarsus’ta ‘Omurga’ semineri Fizyoterapist Burçin Köse, sağlıklı bir omurga için yapılması gerekenleri anlatarak duruş teknikleri ile ilgili bilgiler verdi

Mersin’in Tarsus ilçesinde ‘Vücudumuzun Çatısı Omurga’ konulu seminerde fizyoterapist Burçin Köse, sağlıklı bir omurga için yapılması gerekenleri anlatarak duruş teknikleri ile ilgili bilgiler verdi düzenlendi.

Mersin Alzheimer Derneği Tarsus Grubu'nun 'Doktor Sunumları' kapsamında düzenlendiği 'Vücudumuzun Çatısı: Omurga' konulu sunum Fizyoterapist Gülsüm Sayğı ve Fizyoterapist Burçin Köse'nin anlatımıyla Ülker Aydın Yaşlı Dayanışma ve Erinç Evi'nde gerçekleşti.

Sunuma, Mersin Alzheimer Derneği Tarsus Grubu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, alzheimer hastası ve hasta yakınları ile birlikte davetliler katıldı.

Sunum, Nazan Şengül'ün Mersin Alzheimer Derneği Tarsus Grubu adına yaptığı açılış konuşması ile başladı. Nazan Şengül konuşmasında aktif yaş almanın önemine dikkat çekerek Alzheimer Derneği bünyesinde yapılan çalışmaları anlattı. Alzheimer Derneği'nin düzenlediği etkinliklerle davet ederek tüm katılımcılara teşekkür etti.

Fizyoterapist Gülsüm Sayğı sunumuna omurganın tanımını yaparak başladı. Sağlıklı bir omurganın şekli ile ilgili bilgilendirme yaparak omurganın görevlerinden bahsetti. Omurga eğriliği ve fıtık çeşitlerini sebepleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri ile birlikte anlattı.

Fizyoterapist Burçin Köse ise sunumuna sağlıklı bir omurga için yapılması gerekenleri anlatarak başladı. Omurga sağlığını olumsuz etkileyen faktörlerden bahsederek duruş teknikleri ile ilgili bilgilendirme yaptı. Omurganın sağlıklı kalmasının sırrının düzenli yapılan egzersizler olduğunu vurguladı.

Katılımcıların sorularına yanıt bulduğu sunum, hediye takdimi ve Mersin Alzheimer Derneği Tarsus Grubu'nun hazırladığı ikramların tüm katılımcılara sunulması ile son buldu.

MERSİN 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:13

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:33

YATSI 18:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.