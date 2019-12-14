Mersin Kenti Edebiyat Ödülünün sahibi Nursel Duruel oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mersin Kenti Edebiyat Ödülünün sahibi Nursel Duruel oldu

İHA

– Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) öncülüğünde bu yıl 13'üncüsü verilen Mersin Kenti Edebiyat Ödülü, bu yıl öykücü, değerlendirme ve inceleme yazarı Nursel Duruel'e verildi. Ödülünü törenle alan Duruel, Türkiye'de kent ödülünün sadece Mersin'de verildiğini belirterek, "Dilerim başka kentlerimize de örnek olur" dedi

Mersin Kenti Edebiyat Ödülünün sahibi Nursel Duruel oldu

– Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) öncülüğünde bu yıl 13’üncüsü verilen Mersin Kenti Edebiyat Ödülü, bu yıl öykücü, değerlendirme ve inceleme yazarı Nursel Duruel’e verildi. Ödülünü törenle alan Duruel, Türkiye’de kent ödülünün sadece Mersin’de verildiğini belirterek, “Dilerim başka kentlerimize de örnek olur” dedi
Türk edebiyatının gelişmesine katkıda bulunmuş kişileri onurlandırmak, daha yaygın okunmasını sağlamak adına aralıksız düzenlenen Türkiye’nin ilk ve tek kent edebiyat ödülünün bu yılki sahibi Yazar Nursel Duruel oldu. Öykücülüğün önde gelen isimlerinde ve daha önce de birçok ödül alan Yazar Nursel Duruel için MTSO konferans salonunda ödül töreni düzenlendi. Ödül törenine, Yazar Gürsel Korat ve Gazeteci Yazar Turhan Günay ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in eşi Meral Seçer de katıldı.
Törende, yazarların edebi kişiliğini anlatmalarının ardından ödülünü MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan’ın elinden alan Duruel, duygusal anlar yaşadı.

“Dilerim başka kentlerimize de örnek olur”
Duruel, törende yaptığı konuşmada, ilk kez ödül almadığını, aldığından çok daha fazla seçici kurullarda görev alarak ödül verilmesine katkı sunduğunu söyleyerek, “Ancak, buradaki ödül bana çok farklı geldi, çok heyecanlandım, çünkü niteliği çok farklı ve anlamlı. Türkiye’de Mersin kenti ödülünden başka kent ödülü yok, bu tek ödül. Kuruluşunda ne kadar büyük emek olduğu açıkça görülüyor, son derece değerli bir ödül. Dilerim başka kentlerimize de örnek olur ve Mersin Kenti Ödülü de gelecek kuşaklara doğru sürer gider” dedi.
Bu ödül ile Mersin'in başka kentlerle diyaloğunu artırdığına da dikkat çeken Duruel, “Ödül aracılığıyla başka kentlerden edebiyatçılar topluca Mersin'e geldik. Giderken de Mersin'den esintilerle, buradan aldığımız ilhamla ayrılacağız. Böyle bir ödül düşüncesini oluşturanlara ve günümüzde emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Bir ödülü değerli kılan çeşitli unsurlar bulunduğuna işaret eden Duruel, ödülü kimin verdiği, daha önce kimin ödül aldığı, kimin adına verildiğinin önemli olduğunu vurgulayarak, “Ödülü veren kurum ve Türkiye'de tek olma özelliğinin çok kıymetli olması kadar, geçmişte ödül verilen kişiler de benim için ayrıca önemli. Bu yıl Bursa'da, Mersin Kenti Edebiyat Ödülüne layık görülen ilk edebiyatçı Nezihe Meriç yılıydı. Ben de bu çalışmada danışman olarak görev aldım. Bir yıl boyunca Nezihe Meriç'i çalışmamın ardından kendisiyle aynı ödülü bugün paylaşıyor olmam beni ayrıca heyecanlandırdı. Çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
MTSO Başkanı Kızıltan ise kitap okumanın insanların her zaman hayal dünyasını geliştirdiğini, hayal etmeden gelişmenin mümkün olmadığını söyledi. Bu bağlamda Mersin Kenti Edebiyat Ödül Törenini çok önemsediklerini dile getiren Kızıltan, “Bu ödül, Mersin'in kültürel anlamda tanıtılmasının yanı sıra bence ödül alan edebiyatçılarımız aracılığıyla kentimize, toplumumuza, insanlığa ve evrensel değerlere karşı bir duyarlılık oluşturma çabası taşıyor. Öyküleriyle bizlere sorgulayan bir beyin, duyarlı bir yürek, evrensel bir ahlak ve kocaman bir insan sevgisi veren Nursel Duruel'e teşekkür ediyoruz. Ödülümüzü kabul ederek, kentimizi onurlandırdığı için teşekkür ediyoruz” dedi.

MERSİN

14 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:13
  • GÜNEŞ 07:39
  • ÖĞLE 12:41
  • İKİNDİ 15:12
  • AKŞAM 17:33
  • YATSI 18:53
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atatürk Anıtı'na çirkin saldırıya tepki
YEREL HABERLER Atatürk Anıtı'na çirkin saldırıya tepki
Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'prezervatif' tartışması
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'prezervatif' ...
MIP, günlük konteyner iş hacmiyle yeni bir rekor daha kırdı
YEREL HABERLER MIP, günlük konteyner iş hacmiyle yeni bir rekor daha ...
Tarsus’ta ‘Omurga’ semineri Fizyoterapist Burçin Köse, sağlıklı bir omurga için yapılması gerekenleri anlatarak duruş teknikleri ile ilgili bilgiler verdi
YEREL HABERLER Tarsus’ta ‘Omurga’ semineri Fizyoterapist Burçin ...
Tarsus’ta sebze halinde yangın
YEREL HABERLER Tarsus’ta sebze halinde yangın
Tarsus Hali'nde yangın: 4 işyeri küle döndü
YEREL HABERLER Tarsus Hali'nde yangın: 4 işyeri küle döndü
`'Hanımağa´ tutuklandı
YEREL HABERLER `'Hanımağa´ tutuklandı
Tefeci çetesinin lideri 'Hanımağa' tutuklandı
YEREL HABERLER Tefeci çetesinin lideri 'Hanımağa' tutuklandı
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Taşucu Limanındaki tüm faaliyetlerine son verdi
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi, Taşucu Limanındaki tüm ...
Mersin´de mezar taşındaki mermer fotoğrafları kırdılar
YEREL HABERLER Mersin´de mezar taşındaki mermer fotoğrafları ...
Toroslar'da kaldırımlar yenileniyor
YEREL HABERLER Toroslar'da kaldırımlar yenileniyor
Mersin'de insan hakları konuşuldu
YEREL HABERLER Mersin'de insan hakları konuşuldu
Yılmaz: "Şehitlerimizin aileleri bizlere emanet"
YEREL HABERLER Yılmaz: "Şehitlerimizin aileleri bizlere emanet"
Tarsus'ta askeri mühimmat bölüğünün içmesuyu ihtiyacı giderildi
YEREL HABERLER Tarsus'ta askeri mühimmat bölüğünün içmesuyu ihtiyacı ...
Başkan Seçer, başarılı sporcuları ödüllendirdi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, başarılı sporcular için düzenlenen ödül törenine katıldı
YEREL HABERLER Başkan Seçer, başarılı sporcuları ödüllendirdi Mersin ...
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Hayırsever işadamından öğrencilere ayakkabı desteği
YEREL HABERLER Hayırsever işadamından öğrencilere ayakkabı desteği
Kaymakam Yalçın, il birincisi sporcuları kabul etti
YEREL HABERLER Kaymakam Yalçın, il birincisi sporcuları kabul etti
Tarsus'ta moloz ve hafriyatların toplanması için birim kuruldu
YEREL HABERLER Tarsus'ta moloz ve hafriyatların toplanması için ...
Terk eden eşini öldürüp, intihar girişiminde bulundu
YEREL HABERLER Terk eden eşini öldürüp, intihar girişiminde bulundu
TKDK Mersin'de 50 milyon Euro hibe verecek
YEREL HABERLER TKDK Mersin'de 50 milyon Euro hibe verecek
Tefecilere 'hanımağa' operasyonu Mersin'de tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 3'ü kadın 12 kişi gözaltına alındı 'Hanımağa' lakaplı kadının kutusundan 7 senet çıkarken, para verilen kişilerin de yazılı olduğu ajanda bulundu
YEREL HABERLER Tefecilere 'hanımağa' operasyonu Mersin'de tefecilere ...
Mersin Kenti Edebiyat Ödülüne layık görülen Yazar Duruel, MEÜ’de öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Mersin Kenti Edebiyat Ödülüne layık görülen Yazar ...
Tefecilere 'Hanım Ağa' operasyonu
YEREL HABERLER Tefecilere 'Hanım Ağa' operasyonu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X