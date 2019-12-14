Kaymakam Yalçın, vatandaşların sorun ve isteklerini dinledi

Bozyazı İlçe Kaymakamı Arif Yalçın, vatandaşlarla buluşarak sorun ve isteklerini dinledi.

Bozyazı Müftülüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen ‘vatandaşla buluşma toplantısına’ Kaymakam Arif Yalçın, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Deniz, İlçe Jandarma Komutanı Özer Dinçer, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. İlçede göreve başlayalı yaklaşık 2 ay olduğunu, çok resmi bir toplantıdan ziyade hem bir tanışma toplantısının devamı hem de ilçe sorunlarını birlikte muhatapları ile beraber ortak akıl ile gündeme getirilip, çözüm yollarını birlikte bulma toplantısı olarak değerlendirilmesini isteyen Yalçın, “Vatandaşla buluşma toplantılarını belli periyotlarla devam ettireceğiz. Muhtarlarımızla, kurum amirlerimizle zaten bir araya geliyoruz. Her zaman birlikten kuvvet doğar, akıl akıldan üstündür. Bizim görmediğimiz veya bilmediğimiz, ulaşamadığımız, dışarıdan sizlerin gözlemlediği ve bizlerle paylaşmak istediği konular olabilir. Bunları herkes kendi içinde konuşarak değilde muhataplarıyla da paylaşarak, meseleler büyümeden, sorun haline gelmeden çözülebilir. Bunu yapmakta Kaymakamlık olarak bize düşer. Konunun muhatapları ile vatandaşları, muhtarları bir araya getirdik” dedi.

Bozyazı’nın çok büyük değil küçük bir ilçe olduğunu ifade eden Yalçın, “Küçük bir ilçede birbirimizi kaybetmeye gerek yok. Yapacağımız işlerin sayısı çok fazla değil, çok işin içinde boğulacağımız bir iş yükü çok şükür yok. Huzur içinde devam eden bir yapımız var bunun artarak devam etmesini isteriz. Sorun olsun istemeyiz. Ama olan sorundan da kaçacak durumumuz yok” diye konuştu.

Hazine arazilerinin kiralama meselelerini önemsediğini, ihalelerin mevzuatına uygun olarak yapılması, fesat karıştırılmaması ve bunu almak isteyen insanlara ise uygun bir ihale ortamının sağlanmasının kendi görevleri arasında olduğunu vurgulayan Yalçın, ”Hazine arazilerinin üzerinden kendine rant devşirmeye çalışan, dışarıdan gelip böyle bir rantı bulmaya çalışan veya geçmişten beri kendileri bu rantı yiyip te, ‘aman bunu kimse görmesin’ düşüncesi içinde olan varsa bununla ilgili konularda hassasız” şeklinde konuştu.

Yalçın, Bozyazı’nın ana geçim kaynağının muz olduğunu, muz üretiminde bölgede önemli bir orana sahip olduklarını, bunun hem verim olarak geliştirilmesi hem nitelik kalite olarak geliştirilmesiyle ilgili ortak akıl ile bilimsel verilerle neler yapabileceği konularda da çalışmalar yapılması için her türlü desteğe hazır olduğunu ve kapısınında vatandaşa daima açık olduğunu sözlerine ekledi.

Bozyazı Belediye Başkan Yardımcısı Ali Deniz de seçimlerden buyana yaklaşık 8 buçuk aydan beri başkan ile birlikte görev yaptıklarını, acemilik dönemlerini atlatıklarını ve Bozyazı’ya hizmet için bundan böyle ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından istek, öneri ve şikayetlerin dinlenmesi ile toplantı sona erdi.

MERSİN 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:13

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:33

YATSI 18:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.