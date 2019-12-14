Çocuklara sıfır atık eğitimi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Komitesi üyesi çocuklara, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü uzmanlarınca 'sıfır atık ve çevre' konulu eğitim verildi.

20 çocuğun katıldığı etkinlikteki amacın, eğitime katılan çocukların diğer akran çocuklara da 'sıfır atık ve çevre' konusunda eğitim vermesinin hedeflendiği bildirildi.

İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, amaçlarının, 'sıfır atık ve çevre' eğitimini Mersin genelindeki okullarda akrandan akrana yaymak olduğunu belirterek, "Bu nedenle eğitici akran çocuk sayısını arttırdık. Bu konuda çocuklarımıza destek olduğu için Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüze ve uzmanlarına teşekkür ediyoruz. Amacımız 'sıfır atık ve çevre' bilincinin çocuktan yetişkine toplumun her kesimine kazandırmak. Eğitim alan çocuklarımız da Mersin’de değişik okullardan kendi akranlarına sıfır atık ve çevre eğitimi verecekler" dedi.

MERSİN 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:13

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