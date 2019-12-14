Tarsus'ta trafik kazası: 5 yaralı

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Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.



Kaza, TEM Otoyolu TarsusAdana İncirlikuyu mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ramazan Akyol yönetimindeki 33 RA .. plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta içinde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar Tarsus’taki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MERSİN 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:13

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