Çin´den ithal 23 ton ciğerin ele geçirilmesi sonrası uzmanlar uyardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çin´den ithal 23 ton ciğerin ele geçirilmesi sonrası uzmanlar uyardı

DHA

MERSİN'de çarşamba günü polisin düzenlediği operasyonda Çin´den ithal 23 ton 200 kilo ciğerin ele geçirilmesinin ardından uzman hekimler, ithalatı yasak olan sakatatların tüketilmesi durumunda ortaya ciddi hastalıkların çıkacağı uyarısında bulundu. Uzmanlar kilosu 2 dolara ithal edilen sakatatların 7580 TL arasında satıldığını da söyledi.

MERSİN'de çarşamba günü polisin düzenlediği operasyonda Çin´den ithal 23 ton 200 kilo ciğerin ele geçirilmesinin ardından uzman hekimler, ithalatı yasak olan sakatatların tüketilmesi durumunda ortaya ciddi hastalıkların çıkacağı uyarısında bulundu. Uzmanlar kilosu 2 dolara ithal edilen sakatatların 7580 TL arasında satıldığını da söyledi.
Mersin'de geçen yıl şirket kuran Lübnanlı Mohammed A. ve Amira A., 'tavuk kırıntısı' olarak beyan ettiği 23 ton 200 kilo ciğeri, Çin'den konteyner gemi ile Mersin Limanı'na getirtti. Transit ticaret kapsamında Mersin üzerinden Lübnan'a gönderileceği beyan edilen ciğerler, soğuk hava deposuna konulurken yerine, önceden depoya konulan tavuk kırıntısı yüklendi. Yükleme sırasında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Ele geçirilen 23 ton 200 kilo ciğer, depo içerisinde mühürlendi. Ciğerin, kilosunun 7580 liradan satılacağı öğrenildi. Polis ekipleri, transit ticaret kapsamında getirilen ürünlerde 'usulsüzlük' yaptığı saptanan 10 kişiyi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
VATANDAŞLAR RAHAT OLSUN
İthalatı yasak olan sakatatların kaçak yollardan yurda sokulması ile ilgili açıklama yapan, Mersin Veteriner Hekimler Odası Başkan Yardımcısı İsa Şahinkuşu, oda olarak Çin'den ciğer getirilme olayını araştırdıklarını söyledi. Sakatatların riskli ürün niteliğinde olmasından kaynaklı bakanlık tarafından ithalatına izin verilmediğini dile getiren Şahinkuşu, "Çin'den tavuk kırıntı beyanı ile çıkan ciğerler Mersin Limanı'na geliyor. Buradan da Taşucu Limanı üzerinden Lübnan'a gidecek şekilde planlanıyor. Ciğerler Mersin Limanı'nda bir antrepoya alınıyor. Burada tavuk kırıntısı mevcut konteynerlere aktarılıyor. İhbar üzerine polis buraya operasyon yapıyor ve ciğerler ele geçiriliyor. Bu tür gıdalar uygun koşullarda muhafaza edilmezse, soğuk zincire dikkat edilmediyse, uygun koşullarda kesim yapılmadıysa bozulmaya elverişli. Uygun koşullarda kaçak kesildiyse ilaç kalıntısı olabilir, antibiyotik kalıntısı olabilir. Yine sağlıklı koşullarda kesim yapılmadıysa ciğerde parazit olabilir, kist olabilir. Bunlar insan sağlığını son derece tehdit eden unsurlar. Çin'den gelen ciğerler ülkemize girmemiştir. Bu konuda vatandaşlarımız rahat olsun" dedi.
2 DOLARA İTHAL EDİLİP 75-80 TL'YE SATILIYOR
Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen ise Çin'den kilosu 2 dolara ithal edilen sakatatların 75-80 TL arasında fiyata satıldığını belirtti. Hayvanın en zararlı, en hastalıklı ve en bulaştırıcı yerlerinden birinin sakatat kısmı olduğunu aktaran Antmen, şunları söyledi:
"Sakatatlar hayvanlarda hastalık durumunda hiçbir önlem alınamayacak organlardır. Bu yüzden sakatat ithali ülkemizde yasak. Kontrollü girmesi bile yasak ülkemize. İşin başında bile bir sakatlık var. Ülkeye tavuk kırıntısı adı altında sokmaya çalışıyorlar. Bu da esas büyük sıkıntıyı yaratıyor. İthalatı yasak olan ürünler Çin gibi ülkelerden 2 dolara getiriliyor, ama Türkiye'de 75-80 TL'ye satılıyor. Çok karlı bir iş. Sakatatın yasak olmasının temel nedeni ithalat sırasında kontrol edilemiyor olmasından kaynaklı. Hayvana antibiyotik yüklenmiş ya da kimyasal maddelerle korunuyor olabilir. Bu çok ciddi zararlar verir insan sağlığına. Soğuk zincir uygulamasına uymayabilirler. İnsan sağlığına çok ciddi zararları bulunuyor. Bu yüzden ciddi yaptırımlar uygulanmalı."

MERSİN

15 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:14
  • GÜNEŞ 07:39
  • ÖĞLE 12:41
  • İKİNDİ 15:12
  • AKŞAM 17:33
  • YATSI 18:54
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ASHİB, Güney Amerika’ya ihracat kapısını Miranda’dan aralıyor Miranda Valisi Rodriguez, Türk ihracatçılara Venezuela’daki fırsatları anlattı
YEREL HABERLER ASHİB, Güney Amerika’ya ihracat kapısını Miranda’dan ...
Mersin Büyükşehir Meclisi toplantısında prezervatif tartışması
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Meclisi toplantısında prezervatif ...
Tarsus'ta trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Tarsus'ta trafik kazası: 5 yaralı
Çocuklar Nusrat Mayın Gemisi'ni gezdi
YEREL HABERLER Çocuklar Nusrat Mayın Gemisi'ni gezdi
Çocuklara sıfır atık eğitimi
YEREL HABERLER Çocuklara sıfır atık eğitimi
Narko rehber uyardı: "Benim çocuğum yapmaz demeyin"
YEREL HABERLER Narko rehber uyardı: "Benim çocuğum yapmaz demeyin"
Mersin GİAD'a ‘markalaşma’ konuşuldu
YEREL HABERLER Mersin GİAD'a ‘markalaşma’ konuşuldu
MTSO, 134’üncü yaşını Futbol Şöleni ile kutluyor
YEREL HABERLER MTSO, 134’üncü yaşını Futbol Şöleni ile kutluyor
Evinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Evinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
Erdemli'de katil çikolata denetimi Erdemli ilçesinde kurumların işbirliği ile kantinlerde zararlı ürün denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Erdemli'de katil çikolata denetimi Erdemli ilçesinde ...
Toroslara mevsimin ilk karı düştü Mersin'in yüksek kesimleri yoğun kar yağışının etkisi altına girerken, Erdemli ilçesinde karda mahsur kalan 2 DSİ personeli, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı
YEREL HABERLER Toroslara mevsimin ilk karı düştü Mersin'in yüksek ...
Kaymakam Yalçın, vatandaşların sorun ve isteklerini dinledi
YEREL HABERLER Kaymakam Yalçın, vatandaşların sorun ve isteklerini ...
Haldeki yangının zararı 1 milyon lira
YEREL HABERLER Haldeki yangının zararı 1 milyon lira
FIDE Engelliler Konfederasyon Kupası'nın şampiyonu Avrupa takımı oldu
YEREL HABERLER FIDE Engelliler Konfederasyon Kupası'nın şampiyonu ...
Atatürk Anıtı'na çirkin saldırıya tepki
YEREL HABERLER Atatürk Anıtı'na çirkin saldırıya tepki
Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'prezervatif' tartışması
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'prezervatif' ...
Mersin Kenti Edebiyat Ödülünün sahibi Nursel Duruel oldu
YEREL HABERLER Mersin Kenti Edebiyat Ödülünün sahibi Nursel Duruel ...
MIP, günlük konteyner iş hacmiyle yeni bir rekor daha kırdı
YEREL HABERLER MIP, günlük konteyner iş hacmiyle yeni bir rekor daha ...
Tarsus’ta ‘Omurga’ semineri Fizyoterapist Burçin Köse, sağlıklı bir omurga için yapılması gerekenleri anlatarak duruş teknikleri ile ilgili bilgiler verdi
YEREL HABERLER Tarsus’ta ‘Omurga’ semineri Fizyoterapist Burçin ...
Tarsus’ta sebze halinde yangın
YEREL HABERLER Tarsus’ta sebze halinde yangın
Tarsus Hali'nde yangın: 4 işyeri küle döndü
YEREL HABERLER Tarsus Hali'nde yangın: 4 işyeri küle döndü
`'Hanımağa´ tutuklandı
YEREL HABERLER `'Hanımağa´ tutuklandı
Tefeci çetesinin lideri 'Hanımağa' tutuklandı
YEREL HABERLER Tefeci çetesinin lideri 'Hanımağa' tutuklandı
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Taşucu Limanındaki tüm faaliyetlerine son verdi
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi, Taşucu Limanındaki tüm ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X