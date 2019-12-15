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ASHİB, Güney Amerika’ya ihracat kapısını Miranda’dan aralıyor Miranda Valisi Rodriguez, Türk ...

İHA

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB), Venezuela'nın Miranda Eyalet Valisi Hector Rodriguez'i Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nde (AKİB) ağırladı. Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro'nun geçen kasım ayında Türk ihracatçılarını kabul etmesi ve "Size buradaki kapılar açık. Her türlü işbirliğine varız" demesinin ardından gerçekleştirilen ilk ziyarette Vali Rodriguez, tarımsal üretim, su ürünleri, madencilik, plastik, tekstil, çiçekçilik, çikolata ve eczacılık sektörlerindeki yatırım fırsatlarını anlatıp, ortak çalışma önerilerinde bulundu.

ASHİB, Güney Amerika’ya ihracat kapısını Miranda’dan aralıyor Miranda Valisi Rodriguez, Türk ihracatçılara Venezuela’daki fırsatları anlattı

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB), Venezuela’nın Miranda Eyalet Valisi Hector Rodriguez’i Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nde (AKİB) ağırladı. Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro’nun geçen kasım ayında Türk ihracatçılarını kabul etmesi ve “Size buradaki kapılar açık. Her türlü işbirliğine varız” demesinin ardından gerçekleştirilen ilk ziyarette Vali Rodriguez, tarımsal üretim, su ürünleri, madencilik, plastik, tekstil, çiçekçilik, çikolata ve eczacılık sektörlerindeki yatırım fırsatlarını anlatıp, ortak çalışma önerilerinde bulundu.
Miranda Eyalet Valisi Hector Rodriguez, ASHİB Başkanı Ali Can Yamanyılmaz’ın daveti üzerine Mersin’e geldi. Beraberinde Venezuela’nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregoria Bracho Reyes, eyaletin üst düzey kamu ve özel sektör temsilcileriyle birlikte AKİB merkezinde ağırlanan Vali Rodriguez, ASHİB Başkanı Ali Can Yamanyılmaz ve birçok sektörden ihracatçılarla verimli bir toplantı yaptı. ASHİB Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, Türkiye’nin İhracat Ana Planı kapsamında Güney Amerika pazarına girmek amacıyla Birlik olarak Venezuela ve Kolombiya’ya Sektörel Ticaret Heyeti gezisi yaptıklarını anımsatıp, bu ziyarette Miranda Eyalet Valisi Hector Rodriguez ile dostluklar kurduklarını ve Türkiye’ye davet ettiklerini belirtti.

"Dış ticareti, yatırım imkanlarını derinlemesine değerlendireceğiz"
Vali Rodriguez’i Mersin’de misafir etmekten büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Yamanyılmaz, “Geçen kasım ayında ASHİB olarak 11 firmadan 18 ihracatçımızın katılımıyla oluşturduğumuz Sektörel Gıda Ticaret Heyetimiz, Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro başta olmak üzere üst düzeyde çok verimli görüşmeler yapmıştı. Ziyaretimizde Maduro, ‘Size buradaki kapılar açık. Her türlü işbirliğine varız’ deyip, bakanlarına da ‘Ülkemizin ne ihtiyacı varsa öncelikle Türkiye’den karşılayacaksınız’ talimatı vermişti. Miranda Eyalet Valisi Hector Rodriguez de bizleri çok iyi ağırlamıştı. Kendisini ülkemize, Mersin’e davet etmiştik. Bu davetimize icabet ettiler. Şimdi burada da karşılıklı olarak ticaretimizi, ihracatımızı, ithalatımızı geliştirmeyi, yatırım imkanlarını ve fırsatları derinlemesine değerlendireceğiz” dedi.

Miranda, Latin Amerika ve Karayip pazarına erişim kolaylığına sahip
Vali Rodriguez, 3 milyon nüfuslu Miranda’nın 346 bin hektar tarım arazisine, 102 kilometre sahil şeridine sahip olduğunu, eyalette plastik, eczacılık ve tekstil sektörlerinden 59 sanayi tesisinin faaliyet gösterdiğini, 300 kilometre karayolu, 41 kilometre demiryolu, 3 havalimanı, 378 ambar ve 1 derin liman bulunduğunu anlattı. Venezuela’nın haritasına bakıldığında Miranda’nın stratejik bir konumda yer aldığını kaydeden Vali Rodriguez, şunları söyledi:
“Miranda, ülkenin doğu ile batı bağlantısını sağlarken, Latin Amerika ve Karayip pazarına erişim kolaylığına sahiptir. Brezilya’daki büyük pazarlara katılım fırsatları barındırmaktadır. Bizler Türkiye’nin sahip olduğu gücün, ekonomik potansiyelin farkındayız. Sahip olduğunuz potansiyeli hammadde olarak veya Latin Amerika’da yükselen pazarlara girme çabalarınızı, kendi gücümüze güç katmak için kullanmak istiyoruz. Biz stratejik bir bakış açısıyla kazankazan ilişkisini kurabileceğimizi düşünüyoruz. Sadece satın almak üzerine kurulu taktiksel bir ilişki değil, derin bağlar kurmak istiyoruz. Bizim temel amacımız Miranda Eyaleti’nin gelişmesini sağlamaktır. Bu isteğimiz ve sizin de pazarınızı geliştirme çabalarınız aynı doğrultuda ilerlemektedir. Pazarınızı geliştirmek hususunda bizimle iş birliği yapmak isterseniz her zaman sizin yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz.”
Toplantının sonunda ASHİB Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, Miranda Eyalet Valisi Hector Rodriguez ve Büyükelçisi Jose Gregoria Bracho Reyes’e hediyeler taktim ederek, şükranlarını sundu.

MERSİN

15 Aralık 2019 Pazar

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