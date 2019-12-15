Kuvva-i Milliye Anıtı eski yerine konuluyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar’ın ve Mersin’in simgelerinden biri olan Kuvvai Milliye Anıtı’nın, katlı kavşak yapımı sırasında kaldırıldığını hatırlatarak, anıtın eski yerine konulacağını söyledi.

Kavşak çalışması nedeniyle önceki yönetim döneminde kaldırılan Kuvvai Milliye Anıtı’nın Mersinlilerle yeniden buluşması, Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü olan 3 Ocak’ta gerçekleşecek.

Partisinin Toroslar İlçe Kongresine katılan Seçer, "Burada bir kavşak yaptık, Anıt Kavşağı. Seçim öncesi inşaatı durmuştu, kısa sürede yapmıştık. Orada bir anıt vardı, çok speküle edildi. O anıt kaldırılmıştı. Biraz da tahribata uğramıştı. 3 Ocak Mersin’in düşman işgalinden kurtuluş gününde hep beraber orada o anıtın açılışını yapacağız. 3 Ocak’ta Toroslar’daki hemşerilerimizle, başkanlarımızla, milletvekillerimizle o açılışı yaparız” dedi.

MERSİN 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:14

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