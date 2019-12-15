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Seçer, meclis üyeleriyle bir araya geldi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Türkiye'ye ...

İHA

Seçer, meclis üyeleriyle bir araya geldi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Türkiye'ye örnek bir meclis olalım" "Mersin'de bir 5 yıl kaybetme lüksümüz yok"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediye meclisindeki çalışmalardan memnun olduğunu belirterek, "Zaman zaman karşı duruşlar oluyor. Siyaset yapıyoruz. Siyasetin realitesi var ama temelde Büyükşehir Meclisinde görev yapan herkesin ortak paydası Mersin. Ben insan ilişkilerine önem veriyorum. Bu benim genetiklerimde var. Gayret edelim, diyaloglarımızı geliştirelim, Türkiye'ye örnek bir meclis olalım" dedi.
Seçer, Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri ile geleneksel bütçe yemeğinde bir araya geldi. Bazı ilçe belediye başkanlarının da katıldığı programda konuşan Seçer, yeni yıl itibariyle hizmette 9 aylarını tamamlayacaklarını hatırlatarak, “Ben belediye başkanlarımızı, benim partimden, diğer siyasi partiden diye asla ayırmıyorum. Hatta öyle diyaloglar gelişiyor ki, aynı siyasi partiden değilsiniz ama hakikaten aynı dili, aynı lisanı kullanıyorsunuz. Aranızda bir gönül, sevgi bağı oluşuyor. Böyle belediye başkanlarımız da var bunu kabul etmek lazım. 9 ay aslında hepimiz adına, Mersinimiz adına öyle çok olumsuz anılarımızın olduğu bir süreç olmadı. Bu önemli ve değerlidir. Bu dengeyi kurmak öyle kolay değildir. Bölgeyi, Mersin’i bilen herkes, Mersin’in Türkiye açısından, her açıdan stratejik bir kent olduğunu bilir” diye konuştu.
Dostluk, birlik ve beraberlik duygularının önemine dikkat çeken Seçer, meclisten bu açıdan memnun olduğunu ve bunu da her zaman, her platformda dile getirdiğini söyledi. Seçer, “Dostluğun en iyisini biz bileceğiz. Beraberliğin, birliğin, kardeşliğin, hoşgörünün en iyisini biz bilmek zorundayız. Ben Mersin'de meclisimden son derece memnunum. Anlıyorum, tabii ki zaman zaman karşı duruşlar oluyor. Siyaset yapıyoruz. Siyasetin realitesi var ama temelde Büyükşehir Meclisinde görev yapan herkesin ortak paydası Mersin. Emin olun buna yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.
“Benim rakibimsiniz ama değerli rakiplerimsiniz”
Mecliste bazı zorlukları da hep birlikte aştıklarının altını çizen Seçer, “Borçlanma yetkisinde zorlandık. Bazı kararlar alırken zorlandık ama bir şekilde bunları aştık ve aşmaya da devam ediyoruz. Benim rakibimsiniz ama değerli rakiplerimsiniz. Allah nasip eder, sağlığım bozulmaz, partim beni aday gösterir, değerli hizmetlerim olur, buna layık bir belediye başkanı olurum, çıkarız mücadele ederiz. Adabı muaşeret kuralları ile. Ama bu yapı o seçimin de sükunetini sağlayacak. Bunu unutmayın. Biz bu 5 yılı böyle götürsek, 5 yıl sonra Mersin'de yine nezaketli bir seçim olacağının garantisi biz oluruz. Asaletle çıkarız yarışırız. Kavga olmaz, dövüş olmaz, ayrımcılık olmaz, birbirimize parmak sallama, çemkirme olamaz. Onun için bu 78 kişinin değerini bilmek lazım" şeklinde konuştu.
“Mersin'de bir 5 yıl kaybetme lüksümüz yok”
Meclis üyelerine bugüne kadar meclise yaptıkları desteklerden ötürü teşekkür eden Seçer, “Güzel işler yaptık. Projeleri gerçekleştirmemiz lazım, çalışıyoruz. Başarısız olmam gelecek seçimleri kazanmanız açısından size bir avantaj sağlayabilir ama Mersin bir 5 yıl daha kaybeder. Onun için Mersin'de bir 5 yıl kaybetme lüksümüz yok” dedi.
Mersin’e yapmayı planladıkları önemli projelerin bir kısmını anlatan ve bilgiler veren Seçer, metro projesi üzerinde yaptıkları revizyonları, ulaşımda ve güzergahlarda yaşanan sıkıntıları yeni alacakları otobüsler ile çözeceklerini ve bunun için 3 Ocak’ta ihaleye çıkacaklarını söyledi. Seçer, ayrıca alt yapı, MESKİ projeleri, temiz içme suyu şebekeleri, kanalizasyon, arıtma gibi alanlarda, özellikle de kırsalda var olan sorunların çözümü adına her türlü proje çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.
“Türkiye'ye örnek bir meclis olalım”
Meclis üyeleri ile aralarında bir diyalog noksanlığının varlığından söz eden Seçer, şöyle devam etti: “Ben şunu istiyorum, benim ilçe belediye başkanım, büyükşehir belediye başkanını gecenin 12'sinde arasın, 11'inde arasın. Kim istiyorsa arasın. Ben de onu arayabileyim. Aramızda aracılar olmasın. Aynı konu meclis üyelerimiz için de geçerli. Diyalog olmazsa insanlar anlaşamaz. Büyük bir sorun, ‘Bana ne kardeşim, benim dediğim doğrudur’ dediğiniz zaman, o sorun orada kalır, onu küçültemezsiniz. Ama diyalog kurduğunuz zaman küçücük bir sorunmuş, fark edersiniz. Bunun tam tersi, küçücük bir sorun diyalog kurulmazsa kocaman dağ gibi bir sorun gibi insanın gözüne görünür. Bunları ortadan kaldıralım. Ben insan ilişkilerine önem veriyorum. Bu benim genetiklerimde var. Gayret edelim diyaloglarımızı geliştirelim, Türkiye'ye örnek bir meclis olalım. Ben bunu istiyorum. Yine rekabet edelim, tatlı bir rekabet içerisinde olalım ama mutlaka biz bu diyalogu gerçekleştirelim.”
İşçi çıkarmaları konusuna da değinen Seçer, kimsenin ekmeğiyle oynamak gibi bir dertlerinin olmadığının altını bir kez daha çizdi. Meclis üyelerinden belediye hizmetlerini meclis dışında da denetlemelerini isteyen Seçer, “Bu sizin hakkınız. Benim yapacağım hata parti olarak gelecek seçimlerde adayınıza prim kazandırabilir ama yaptığım hata, yaptığım israf, yaptığım gereksiz işler, projeler Mersin’in geleceğinden bir şeyler çalmaktır. Mersin’in geleceğini tehlikeye atmaktır. Meclis üyelerim bunu mecliste siyaseten eleştirsin, hiçbir lafım yok. Siyasetin doğasında bu vardır ama Aydıncık'ta, Çamlıyayla'da, Mut'ta, nerede ise Büyükşehir Belediyesi'nin yetki ve sorumluluk alanındaki bölgelerde ortaya çıkan arızaları lütfen benimle paylaşsınlar. Benim kapım açık. Randevuya gerek yok. Telefonumuz 24 saat açık. Lütfen bizlere aktarın” diye konuştu.
Seçer, yeni logoyu anlattı
Programda yeni logonun hangi şekillerden esinlenerek ortaya çıkarıldığını açıklayan bir video gösterimi de yapıldı. Logoya bakıldığında, birçok farklı şekilden çağrışımların elde edildiğini sözlerine ekleyen Seçer, “Daha önce size bir sunum yaptım. Aslında özenle çalışılmış bir logo bu. Bu filmde verilen kavramlar da bizim logomuzu ifade ediyor. Kentin tüm farklı özelliklerini, farklı güzelliklerini dile getiriyor. Bu çizimler milimetrik olarak usta ellerden çıkmış. Birliğimizi, beraberliğimizi, Toros dağlarını, güzelliğimizi, tevhitimizi ifade eden bir logo” ifadelerini kullandı.

MERSİN

15 Aralık 2019 Pazar

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