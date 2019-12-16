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Seçer: “Öğrenciye belediye otobüsü 1 lira olarak kalacak”

İHA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediye otobüs ücretlerinin öğrencilere 1 lira olarak kalacağını, Kültür Parkta 14 kafe, kütüphane ve çeşitli sosyal tesislerin de bahar aylarında hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Seçer: “Öğrenciye belediye otobüsü 1 lira olarak kalacak”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediye otobüs ücretlerinin öğrencilere 1 lira olarak kalacağını, Kültür Parkta 14 kafe, kütüphane ve çeşitli sosyal tesislerin de bahar aylarında hizmet vermeye başlayacağını söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz’ın davetiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Mersin Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Toros Üniversitesi ve Çağ Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

“Gençlerle çalışmayı tercih ediyorum”
Üniversite öğrencileriyle sohbet eden Seçer, buluşmada yaptığı konuşmada, gençliğin bütün kurumların ve toplumların umudu olduğunu belirterek, “Bunlar belagatte, retorikte kaldı mı bir işe yaramıyor. Ama uygulamaya aldığınız zaman, gençliğin birikimini, enerjisini, arzusunu çalıştığınız alanda kullandığınız zaman neticeler pozitif anlamda çok iyi noktalara evrilebiliyor” dedi.
Kendisinin de hem bir siyasetçi hem bir belediye başkanı olarak gençlerle çalışmayı tercih ettiğini vurgulayan Seçer, “Belediyenin yeni kadrolarını takip etmenizi isterim. Özellikle bana yakın mesafede çalışan, hem uygulamada hem de fiziki ortamda benimle beraber çalışan arkadaşlarımın yaş ortalamasına bakmanızı isterim. Gençleri, kadınları tercih ediyorum” diye konuştu.
Kadın istihdamına önem verdiklerini, özellikle park ve bahçeler ile temizlik işlerini kadınlara teslim etmelerinin ardından belirgin bir başarı elde ettiklerini dile getiren Seçer, “Çalışmak, çocuğuna, evine, ekonomisine katkı sunmak isteyen; dünya görüşü, giyimi, kuşamı, yaşam biçimi ne olursa olsun, kadının siyaseti olmaz mantığıyla herkesi işe alıyoruz. Yeter ki, çalışmak istesin, samimiyetle ihtiyacı olsun” diye konuştu.

“Sizler bilimi takip etmelisiniz”
Toplumların bedel ödeyerek olgunlaştığını, demokrasiye, haklara, özgürlüklere, hukuka saygı gösteren toplumların o aşamaya gelmek için bazı bedeller ödediğini vurgulayan Başkan Seçer, Türkiye’nin yakın tarihinin de bu bedeller ve acılarla dolu olduğunu kaydetti. Seçer, “Sizlere bu bedelleri ödetmek istemiyoruz. Sizlerin bedel ödemek gibi bir derdiniz olmamalı. Sizler çalışmalısınız. Sizler bilimi takip etmelisiniz. Sizler modern dünya ile rekabet edecek eğitimi almak zorundasınız. Sizler Ulu Önder Atatürk’ün dediği gibi muasır medeniyetler seviyesindeki yaşdaşlarınızla eşit şartlara sahip olmalısınız. Bu görev bizim. Geçmişte yapılmamış olabilir ama bir siyasetçi olarak geriye höfleyerek, pöfleyerek, ‘Ne yapalım canım, imkanlarımız bu kadar’ diyemeyiz. İmkanlarımız var. Yoksa da bulacağız. Olan kaynağı en akılcı şekilde kullanacağız. Türkiye’yi bu noktalara getirmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

“Belediye otobüsü 1 lira olarak kalacak”
Konuşmasında, görevde oldukları 8 aylık süre içinde gençler için hayata geçirdikleri sosyal projeleri ayrıntılı olarak anlatan Seçer, öğrencilerin yoğun olduğu yerlerde sabah çorbası dağıtımına yeni noktalar ekleyerek devam edeceklerini, söz verdikleri gibi öğrenciye belediye otobüsünün 1 lira olarak kalacağını vurguladı.
Seçer’in, fuar kavşağından Mersin Üniversitesine kadar 7,7 kilometrelik tramvay hattı projesinin hazırlandığını söylemesi öğrencilerin alkışlarıyla karşılandı.

Kültür Parktaki tesisler bahar aylarında hizmete başlayacak
Başkan Seçer, daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı. Bazı öğrencilerin “sosyalleşecek alanlar yok” ve “şehir parkı yok” gibi sözleri üzerine Seçer, “Kültür Park, 8 kilometre uzunluğunda, 400 dönümlük bir park. Böyle bir park Türkiye’nin hiçbir yerinde yok. Kültür Park, öğrencilerin sosyalleşmesini sağlayabilecek bir alan. 14 kafe, sergi salonu, kütüphane gibi tesisler olacak. Oraya aylardır bir çivi çakamıyorduk, hukuki sorunlar vardı. Onları çözdük. Bahar aylarında bu hinterlandı kullanacağız. Orada çok güzel bir amfi tiyatromuz var. Orada sergiler, konser, tiyatro gösterileri olur. Gençliğe dair ne varsa bu projeler, belediyemizin önceleyeceği projeler olacak. Daha büyük, daha kalıcı projeler, önümüzdeki bir iki yıl içinde yapılacak” dedi.
Seçer, bir öğrencinin 7/24 açık olacak kütüphaneler yapılıp yapılamayacağı yönündeki sorusuna, “Bunu üniversite ile görüşürüz. Gerekiyorsa onu da yaparız” diye yanıt verdi.

MERSİN

16 Aralık 2019 Pazartesi

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