Mersin Büyükşehir, 95 yaşındaki Cennet nine için yeni yol açtı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’a bağlı Akçakocalı Mahallesinde yaşayan 95 yaşındaki Cennet Aktaş’ın ve ona bakan parkinson hastası kızı 57 yaşındaki Hatice Karlıdağ’ın yol olmadığı için ambulans dahil araçların yanaşamadığı evlerinin önüne kadar 300 metre uzunluğunda yeni yol açtı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, insan odaklı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede, Tarsus’un kırsal bölgesinde yer alan Akçakocalı Mahallesinde dik yamaca kurulu olan ve evlerine direkt yol olmadığı için ambulans veya başka bir aracın yanaşamadığı 95 yaşındaki Cennet Aktaş’ın evine Büyükşehir Belediyesi TarsusÇamlıyayla Şube Müdürlüğüne bağlı yol yapım ve bakım ekipleri tarafından yol açıldı. Zorlu arazi şartlarında iş makinalarıyla hafriyat çalışması yapan Büyükşehir ekipleri, dolgu malzemeler ve sıkıştırma işlemleri gerçekleştirerek, Cennet ninenin ve ona bakan parkinson hastası kızı Hatice Karlıdağ’ın yaşadıkları evinin önüne kadar araç girebilmesini sağladı.



“Talebimiz kısa sürede yerine getirildi”

300 metre uzunluğundaki yeni yol çalışmasını tamamlayan Büyükşehir ekiplerine teşekkür eden Hatice Karlıdağ, “95 yaşında olan ve yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı bakıma muhtaç olan anneme, zor şartlar altında bakıyorum. Ben de parkinson hastasıyım ve diğer bazı hastalıklarla da mücadele ediyorum. Hem annemin hem de benim belli aralıklarla hastaneye gitmemiz gerekiyor. Evimiz yamaçta olduğundan dolayı buraya ambulans veya başka bir aracın yanaşması mümkün olmuyordu. Geçtiğimiz günlerde ben rahatsızlandım. Ambulans aşağı yola kadar geldi, fakat yol olmadığı için çıkamadı. Komşuların yardımı ile tekerlekli sandalyeye oturtularak indirildim ve hastaneye götürüldüm. Durumu Büyükşehir yetkililerine kısa bir süre önce ilettik ve evimizin önüne yol açılmasını istedik. Talebimiz kısa süre içerisinde yerine getirildi ve bugün yolumuz açıldı. Duyarlılıklarından dolayı başta Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e, TarsusÇamlıyayla Müdürlüğü Koordinatörü Ali Boltaç’a ve diğer belediye yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.

Akçakocalı Mahallesi Muhtarı Ali Beyceoğlu da yaşlı ve sağlık problemleri olan annekızın evlerinin önüne kadar yol açılmasından dolayı oldukça memnun olduklarını söyleyerek, “Bizler mahalle sakinleri olarak Cennet ninemizin ve Hatice Hanımın içinde bulunduğu durumdan dolayı büyük üzüntü duyuyorduk. Hastalık halinde acil müdahale noktasında veya hastaneye götürülmelerinde yol olmadığı için sorun yaşanıyordu. Bundan sonra umarız olmaz ama herhangi bir acil sağlık olayında evlerinin önüne kadar ambulans gelebilecek” diye konuştu.

Büyükşehir ekipleri tarafından söz konusu evin çevresi temizlenip, ilaçlandı ve annekıza odun yardımında da bulunuldu.

MERSİN 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

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