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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Uzmanlar, soba zehirlenmelerine karşı uyarıyor

DHA

- MERSİN´de uzmanlar, kış mevsiminin gelmesi ile birlikte kullanılmaya başlanan, soba, kalorifer ve elektrikli ısıtıcılardan çıkabilecek yangınlar konusunda vatandaşları uyardı.

- MERSİN´de uzmanlar, kış mevsiminin gelmesi ile birlikte kullanılmaya başlanan, soba, kalorifer ve elektrikli ısıtıcılardan çıkabilecek yangınlar konusunda vatandaşları uyardı.
Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, temizlenmeyen ve uygun yapılmayan soba bacalarının zaman içerisinde kurum bağlayarak, tıkanmalara sebep olduğunu ve tahliye edilemeyen karbonmonoksit gazlarının ölümleri, kurum tutuşmalarının ise yangınları beraberinde getirdiğini belirtti. Uzmanlar, kurallara uygun olarak kurulmayan ve yakılmayan soba, kalorifer, baca ile elektrikli ısıtıcı ve voltaj dalgalanmalarından zarar gören diğer elektrikli eşyaların, yangın ve zehirlenme riskini artıran faktörler arasında yer aldığını belirtti.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı merkez çavuşu Engin Özer, kış mevsiminin gelmesi ile birlikte dikkat edilmesi gereken hususlarda şunları söyledi:
"Temizlenmeyen ve uygun yapılmayan soba bacaları zamanla içerisinde kurum biriktirir. Bu kurumlar bacayı tıkar ve daha sonra tutuşarak ev yangınlara sebep olur. Bacalarda biriken kurumlar, evlerimizin içine karbonmonoksit gazı verip, zehirlenip ölmemize sebebiyet vermektedir. Tahliye edilmeyen karbonmonoksit gazı ölümlere, kurumlar da ev yangınlarına neden olmaktadır."
YANGINLARI ÖNLEMEK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Uzmanlar, odun ve kömür sobası kullanan vatandaşların soba kurulumunda çok fazla dirsek kullanmamaları, sobayı yakmak için benzin, tiner gibi kolay parlayıcı ve yanıcı maddelerden uzak durmalarının büyük önem taşıdığınına dikkat çekiyor.
Baca bakımı konusunda hizmet veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, iş yerlerinin yılda 2, konutların ise yılda 1 defa baca temizliği yaptırması gerektiğini belirtti.
Elektrikli ısıtma cihazlarının tesisat ve genel bakımlarının yapılması, sigorta kutularında kaçak akım rölesi bulunması ise yangınları önlemek açısından önem taşıyor.
Ayrıca, vatandaşların soba gibi ısıtma ünitelerinin yakın çevresinde hızlı yanabilen, kolay tutuşabilen tül gibi eşyaları bulundurmamaları ve çoklu elektrik priz kullanımında da fazla akım çeken birden fazla cihaz kullanmamaları gerekiyor.  

MERSİN

16 Aralık 2019 Pazartesi

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