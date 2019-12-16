Arbel, ‘Yılın Gıda Markası’ seçildi

– Bakliyat sektörünün önde gelen markalarından Arbel, bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Türkiye Altın Marka Ödüllerinde ‘Yılın Gıda Markası’ seçildi. Arbel A.Ş. Kurucu Başkanı Hasan Arslan, “Özen yoksa ödül de yoktur. İşimize duyduğumuz özenle bugün bakliyat ve hububat alanında bir dünya markasıyız” dedi.

Mersin’de faaliyet gösteren Arbel A.Ş., Türkiye Altın Marka Ödüllerinde yeni bir başarıya daha imza attı. Türkiye Altın Marka Ödüllerinde geçen yıl iki ödül birden alan Arbel A.Ş., bu yıl da yine halk oylamışında Yılın Gıda Markası kategorisinde birinci oldu. 3’üncü Türkiye Altın Marka Ödülleri, İstanbul’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Enlerin seçildiği törende Yılın Gıda Markası kategorisinde Arbel ödüle layık görüldü. Arbel, yapılan halk oylamasında 4 bin 449 oyla birinci oldu.

Törende, Arbel A.Ş. Kurucu Başkanı Hasan Arslan’a ödülünü Özbekistan firması Brand İnvestment Group CEO su Khurramov Shukhrat takdim etti.



“İşimize duyduğumuz özenle bugün bir dünya markasıyız”

Arslan gecede yaptığı konuşmada, zirveye çıkmanın önemli olduğunu, ancak zirvede kalmanın ve devamını sağlamanın daha önemli olduğunu vurguladı. Arslan, “Zirvede kaldığımızın göstergesi olarak markamıza ve bu markayı oluşturan bizlere layık görülen Yılın Gıda Markası ödülünü büyük bir sevinç ile almaktan gurur duyuyorum. Daima kaliteli ürünler elde etmek için arge bölümümüz proje üretmektedir. Önemli olan bu projeleri hayata geçirmektir. Çalışmalarımızı yıllardır katlayarak vizyon ve misyonlarımız doğrultusunda kalite çizgimizi bozmadan üretim yolculuğuna devam ediyoruz. Özen yoksa ödül de yoktur. İşimize duyduğumuz özenle bugün, bakliyat ve hububat alanında üretim ve ticaret yapan bir dünya markasıyız. Markamızı ülkemizde ve dünyada daha fazla büyütmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu. Ailesine ve bu noktaya gelmesinde emeği geçen çalışanlarına teşekkür eden Arslan, “Hayatın bizlere sunduğu en iyi ödül, buna değecek bir çalışma ortamınızın ve iş hayatınızın olmasıdır. Bu ödüle layık gören Türkiye Altın Marka Ödülleri tertip kuruluna ve siz değerli katılımcılara sonsuz teşekkürlerimi sunar, 2020 yılının ülkemize ve siz dostlarıma sağlık, mutluluk, başarı getirmesini dilerim” ifadelerini kullandı.

MERSİN 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

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