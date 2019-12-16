Mersin Büyükşehir’den Kaşlı Hayvan Bakımevi ile ilgili açıklama

– Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde, köpeklerin birbirlerine saldırdığı görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine yaptığı açıklamada, saldırının uyuz bölümünde yaşandığını, olayla ilgili olarak sorumlu personel hakkında idari işlemlere başlandığını bildirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bulaşıcı ve enfeksiyon hastalıkları kapsamında olan uyuz hastalığına yakalanmış hayvanların bakım ve besleme işlemlerinin hem başka hayvanlara bulaşmaması hem de tedavilerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla diğer köpeklerden ayrı olarak, bir bölüm içerisinde sağlandığı belirtildi. Söz konusu hastalıkta dermatit ve açık yaraya bağlı kanamalar görülebildiğinden, diğer köpeklerin kan kokusuna bağlı olarak saldırma içgüdülerinin daha da arttığına dikkat çekilen açıklamada, “Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde 13 Aralık 2019’da yaşanan ve sosyal medyaya da yayılan görüntüler, uyuz köpeklerin yer aldığı bölümde gerçekleşmiş, söz konusu olay da kan kokusuna bağlı saldırma içgüdülerinin ne kadar arttığını göstermiştir” denildi.

Bakımevindeki hayvanların aç kaldığı yönündeki iddialara da yanıt verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ayrıca, bakımevimizde bulunan hayvanların aç kalmaları söz konusu değildir. Hayvanların beslenmeleri hem kuru mama hem de çeşitli kurumlardan alınan ev yemekleriyle sağlanmaktadır. Hayvanların mevcut kuru mamalar ile beslenme odaklarında ve gönüllü hayvanseverlere verilerek bakımevi dışında da beslenme işlemlerine devam edilmektedir. Söz konusu mama hem bakımevimize hem de dışarıdaki beslenme odaklarına yetecek miktardadır. Uyuzlar bölümünde meydana gelen elim olayla ilgili olarak sorumlu personeller hakkında gerekli idari işlemlerin yapılmasına başlanmıştır.”

MERSİN 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

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