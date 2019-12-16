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Aileler, uyuşturucu konusunda uyarıldı "Benim çocuğum yapmaz demeyin"

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, madde bağımlılığı ile mücadele, çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu konularında farkındalık eğitimi düzenledi.

Aileler, uyuşturucu konusunda uyarıldı "Benim çocuğum yapmaz demeyin"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, madde bağımlılığı ile mücadele, çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu konularında farkındalık eğitimi düzenledi.
Narkotim Projesi’nin proje ortağı olan ve narkotik suçlarla mücadelede ilgili kurumlarla işbirliği yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi, farkındalık çalışmalarını hızlandırdı. Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Fikret Özlü, madde bağımlılığı ile mücadele konusunda ilgili personel, engelli bireyler ve ailelerine bilgi verirken, ergen, yetişkin ve aile danışmanlığı yapan uzman klinik psikolog Yücel Şavklı ve uzman klinik psikolog Gizem Kıtlıkoğlu, çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite konusunda katılımcıları bilgilendirdi.
Narko Rehber eğitimleri 81 ilde devam ediyor
İçişleri Bakanlığı’nın uyuşturucuyla mücadelede almış olduğu karar ile Narko Rehber eğitimleri, görevlendirilen personellerin Ankara’da almış olduğu eğitimler çerçevesinde, 81 ilde devam ediyor. Uzman narko rehber Fikret Özlü yaptığı sunumda, 'Madde bağımlılığı, kullanımı ve etkileri, narkotik maddelerin sınıflandırılması, bağımlı olan kişinin özellikleri nelerdir?, sokak satıcıları nasıl tanınır, narkotik maddelerin sokak adları ile ticaret ve tüketiminde kullanılan dil nelerdir?, şüpheli mekanlar nerelerdir? ve uyuşturucu ile mücadelede etkin verim nasıl alınabilir?' konularını katılımcılarla paylaştı.
Özlü, narkotik şubenin Mersin’de yaptığı çalışmalardan bahsederken, çocukları ve gençleri korumanın sadece polislerin değil ailelerin ve toplumun görevi olduğunu belirtti. Ailelere çocuklarının davranışlarına hangi noktalara dikkat etmeleri gerektiği ile ilgili uyarılarda bulunan Özlü, “Benim çocuğum yapmaz demeyin, her ayrıntıya dikkat edin” ifadelerini kullandı.
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve bununla birlikte gelişen bozukluklar anlatıldı
Eğitimin ikinci oturumunda, 'Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu' konusunu uzman klinik psikolog Yücel Şavklı, hiperaktivite ile birlikte görülen hastalıkları ise uzman klinik psikolog Gizem Kıtlıkoğlu anlattı.
Şavklı, okul öncesi dönemden yetişkinliğe kadar geçen süreçte, değişik bulgularla devam eden kronik bozukluğun, tedavi edilmediğinde ruhsal, sosyal ve akademik sorunlara yol açtığını anlatırken, tedavi süreci ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken konular ile ilgili katılımcılara bilgi verdi.
Çocukluk çağının en sık görülen nöropsikiyatrik bozukluklarından hiperaktivite ile gelişen bozukluklar konusunda uzman klinik psikolog Gizem Kıtlıkoğlu, dikkat eksikliği ve hiperaktiviteye sahip çocukların yarısından fazlasında, en az bir diğer psikiyatrik bozukluk olduğunu belirtti. Çocukların, dil ve öğrenme bozuklukları, psikiyatrik bozukluklar, sosyal, duygusal bozukluklar yaşayabileceğini aktaran Kıtlıkoğlu, bu gibi durumlarda aile içi ilişkilerde nasıl davranılmasını gerektiği hakkında aileleri bilgilendirdi.

MERSİN

16 Aralık 2019 Pazartesi

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