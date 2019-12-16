Tarsus’ta otomobil takla attı: 3 yaralı

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Mersin’in Tarsus ilçesi TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Tarsus Takbaş mevkisinde seyir halindeki S.G.’nin kullandığı 33 BSZ plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü S.G. ile araçta bulunan M.E.E. ve M.Ş. yaralandı.

Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MERSİN 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

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