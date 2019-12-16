Erdemli Belediyesi camilere hizmeti sürdürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Erdemli Belediyesi camilere hizmeti sürdürüyor

İHA

Erdemli Belediyesi, camilere yönelik çalışmalar kapsamında Fakılı Mahallesi Camii'nde parke ve peyzaj çalışması yaptı.

Erdemli Belediyesi camilere hizmeti sürdürüyor

Erdemli Belediyesi, camilere yönelik çalışmalar kapsamında Fakılı Mahallesi Camii'nde parke ve peyzaj çalışması yaptı.
Erdemli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki ibadethanelere yönelik çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, Fakılı Mahallesi Cami’nin bahçesine parke döşerken, çevresinde peyzaj çalışması gerçekleştirdi.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, camilerin, Türk medeniyetinin kalbi olduğuna vurgu yaparak, "İbadet bilinciyle hareket ediyoruz. Bu hizmetin hiçbir maddi menfaat amacı yoktur. Allah’ın rızasını kazanmak için yapıyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti de bizim için bir onurdur” dedi.

MERSİN

16 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:14
  • GÜNEŞ 07:40
  • ÖĞLE 12:42
  • İKİNDİ 15:13
  • AKŞAM 17:33
  • YATSI 18:54
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarsus’ta otomobil takla attı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Tarsus’ta otomobil takla attı: 3 yaralı
Mersin'de 'şırıngalı çikolata' denetimi
YEREL HABERLER Mersin'de 'şırıngalı çikolata' denetimi
Tarsus Belediyesi tesislerinde mantar hasadı yapıldı
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi tesislerinde mantar hasadı yapıldı
Hayvan barınağında tepki çeken görüntüye belediyeden açıklama
YEREL HABERLER Hayvan barınağında tepki çeken görüntüye belediyeden ...
Aileler, uyuşturucu konusunda uyarıldı "Benim çocuğum yapmaz demeyin"
YEREL HABERLER Aileler, uyuşturucu konusunda uyarıldı "Benim çocuğum ...
Mersin Büyükşehir’den Kaşlı Hayvan Bakımevi ile ilgili açıklama
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir’den Kaşlı Hayvan Bakımevi ile ...
Arbel, ‘Yılın Gıda Markası’ seçildi
YEREL HABERLER Arbel, ‘Yılın Gıda Markası’ seçildi
Gençlere ulaşım '1 lira' kalacak Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kentte devlet ve özel üniversitelerde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Gençlere ulaşım '1 lira' kalacak Mersin Büyükşehir ...
Toroslar'da yeşil alanlar güzelleşiyor
YEREL HABERLER Toroslar'da yeşil alanlar güzelleşiyor
Bıçakla 6 saat rehin aldığı eşinin kafasını demir korkuluklara vurmuş
YEREL HABERLER Bıçakla 6 saat rehin aldığı eşinin kafasını demir ...
Rehin aldığı eşinin kafasını defalarca demire vurmuş Çocuklarının gözü önünde eşinin boğazına bıçak dayayarak 6 saat rehin alan Ali A., üçüncü kez hakim karşısına çıktı
YEREL HABERLER Rehin aldığı eşinin kafasını defalarca demire ...
Uzmanlar, soba zehirlenmelerine karşı uyarıyor
YEREL HABERLER Uzmanlar, soba zehirlenmelerine karşı uyarıyor
Erdemli’de asfalt çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Erdemli’de asfalt çalışmaları devam ediyor
Bu çilek için yükseklere tırmanıyorlar
YEREL HABERLER Bu çilek için yükseklere tırmanıyorlar
Büyükşehir itfaiye, soba yangınlarına karşı vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER Büyükşehir itfaiye, soba yangınlarına karşı ...
Mersin Büyükşehir, 95 yaşındaki Cennet nine için yeni yol açtı
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir, 95 yaşındaki Cennet nine için yeni ...
Seçer: “Öğrenciye belediye otobüsü 1 lira olarak kalacak”
YEREL HABERLER Seçer: “Öğrenciye belediye otobüsü 1 lira olarak ...
Avda vurulan kazara vurulan genç, öldü
YEREL HABERLER Avda vurulan kazara vurulan genç, öldü
Domuz avında kurşunların hedefi oldu
YEREL HABERLER Domuz avında kurşunların hedefi oldu
Kantinlere 'şırınga çikolata' denetimi
YEREL HABERLER Kantinlere 'şırınga çikolata' denetimi
Seçer, meclis üyeleriyle bir araya geldi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Türkiye'ye örnek bir meclis olalım" "Mersin'de bir 5 yıl kaybetme lüksümüz yok"
YEREL HABERLER Seçer, meclis üyeleriyle bir araya geldi Mersin ...
Kuvva-i Milliye Anıtı eski yerine konuluyor
YEREL HABERLER Kuvva-i Milliye Anıtı eski yerine konuluyor
Hükümlüler için 'Manevi Rehberlik Birimi' oluşturulacak
YEREL HABERLER Hükümlüler için 'Manevi Rehberlik Birimi' ...
Baro başkanları, çocuk istismarı ve kadına şiddet konularını ele aldı
YEREL HABERLER Baro başkanları, çocuk istismarı ve kadına şiddet ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X