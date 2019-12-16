Erdemli Belediyesi camilere hizmeti sürdürüyor

Erdemli Belediyesi, camilere yönelik çalışmalar kapsamında Fakılı Mahallesi Camii'nde parke ve peyzaj çalışması yaptı.

Erdemli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki ibadethanelere yönelik çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, Fakılı Mahallesi Cami’nin bahçesine parke döşerken, çevresinde peyzaj çalışması gerçekleştirdi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, camilerin, Türk medeniyetinin kalbi olduğuna vurgu yaparak, "İbadet bilinciyle hareket ediyoruz. Bu hizmetin hiçbir maddi menfaat amacı yoktur. Allah’ın rızasını kazanmak için yapıyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti de bizim için bir onurdur” dedi.

MERSİN 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:33

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.