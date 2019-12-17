Türkiye Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Sektörü, 2019 yılı ihracat performansında yüzde 9,9’luk artış sağlayıp, 5 milyar dolar seviyesine ulaşırken, Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) aynı dönemde yüzde 22,5’lik gibi büyük bir artışla 861 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirme başarısı gösterdi. AKAMİB Başkanı, Arkopa Ahşap Panel Sanayi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Refik Onur Kılıçer, küresel pazarlarda yaşanan zorluklara rağmen Kayseri, Adana, Hatay, Mersin ve Karaman bölgesindeki mobilya, kağıt ve orman ürünleri firmalarının dinamizmleri, stratejik kararları ve doğru rota tespitleriyle başarı hikayesi yazdığını belirtti.



Mobilya ihracatında hedef pazar Amerika katısı

AKAMİB üyelerine üstün gayretlerinden dolayı teşekkür eden Refik Onur Kılıçer Kılıçer, önümüzdeki süreçte Çin’e yönelik yaptırımlar nedeniyle ABD’nin 53 milyar dolarlık ithal mobilya pazarında büyük fırsatlar doğduğunu, yatak ve çekyat ürünleri ihracatında Kanada ve Meksika pazarının açık olduğunu kaydetti. Atatürk Havalimanı’nın fuar alanı olarak düzenlenmesinin sektörün beklentisi olduğunu dile getiren Kılıçer, Rekabet Kurulu’nun ham madde tedarikçilerinin kontrolünü sürekli hale getirilmesini isteyip, en büyük sorunlar arasındaki kayıt dışılığın önlenmesi için KDV oranının yüzde 18’den yüzde 10’a düşürülmesinin büyük yarar sağlayacağını söyledi.



"Amerika pazarında ihracatımızı ikiye katlayabiliriz"

Mobilyada hedef pazar olarak Amerika kıtasını seçtiklerini, UrGe çalışmalarını da Kayseri’deki 15 firmayla başlattıklarını belirten Kılıçer, “Türkiye ile ABD arasında 20 milyar dolarlık ticaret hacmini 100 milyar dolayı çıkarma hedefi var. Amerika pazarı, Çin’e yönelik yaptırımlardan kaynaklı olarak Türk mobilyasına açık hale gelmiş durumda. ABD’de 53 milyar dolarlık bir pazar var. Bizim mobilya, kağıt ve orman ürünleri olarak toplam ihracatımız yıllık 5 milyar doları aşmış vaziyette. Mobilyanın payı 2,5 milyar dolar düzeyinde. Dolayısıyla biz 53 milyar dolarlık pazardan yüzde 35’lik pay alsak bile şu anki toplam mobilya ihracatımızı en az iki katına çıkarabiliriz” dedi.



"Yatak ve çekyatta Kanada ve Meksika pazarı açık"

ABD’nin yanı sıra Kanada ve Meksika’ya da mobilya ihracatının artabileceğine, özellikle çekyat ve yatak ürünlerinde pazarın açık olduğuna dikkat çeken Kılıçer, Güney Amerika’da Brezilya hariç mobilya ve mobilya yan sanayi ürünlerinde vergilerin düşük olduğunu, korumacı önlemlerin bulunmadığını, bu pazarlara ihracat yapan firmaların sayısında artış gözlendiğini söyledi. Mobilya ihracatçılarını Ortadoğu, Rusya ve Avrupa ülkelerinde de etkili olmaları için desteklediklerini aktaran Kılıçer, İtalya’daki mobilya fuarına katılım sağladıklarını, burada B2B görüşmeleri yaptıklarını ve Kayseri’den iki firmanın proje bazlı iş aldığını kaydetti.



"Kayseri, Adana ve Hatay'da çok güçlü firmalar var"

Hali hazırda ulaşılmış pazarlar olan Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine ihracatın devam ettiğini kaydeden Refik Onur Kılıçer, “Mobilya kapasitemiz yüksek, makine parkımız yeni. Ancak kapasitemizin hepsini kullanamıyoruz. Avrupa’daki mobilya firmalarındaki otomasyonun hepsini Kayseri’deki firmalarımızda bulabilirsiniz. Kayseri, Adana ve Hatay mobilya sektöründe odaklanmış vaziyette çalışıyor. Yeterince nitelikli işgücüne sahip, yarı mamul ve ham madde temini açısından bu illerimiz rahat. Özellikle MDF üretiminde kapasite olarak Avrupa’da birinci sıradayız. Bu alanda Almanya’dan da ülkemize yatırımcı çekiyoruz. Ham madde ihtiyacımı karşılayacak orman varlığımız mevcut. Yaşı gelmiş ağaçların kesilmesi, yerine yenilerinin dikilmesi konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın elini çabuk tutması üretici firmaların yararına olacak. Mevcut orman kaynaklarının ekonomiye kazanımı sağlanırsa mobilya üretimimizi beş kata kadar arttırmamız mümkün olabilir” diye konuştu.



"Palette Adana ve Mersin en büyük üretici illerimiz"

KerestelerSandıkKafesPalet üretiminde ise Türkiye olarak tüm sertifikasyonları sağladıklarını vurgulayan AKAMİB Başkanı Refik Onur Kılıçer, üretim kapasitesinde ise Adana ve Mersin’in en büyük palet üreticisi olduğunu aktardı. Bu alanda yaptıkları UrGe çalışmalarında da verimli sonuçlar elde ettiklerini dile getiren Kılıçer, “Palet firmaları genellikle KOBİ’ler veya şahıs firmaları ve üretimleri ihracata yönelik değil. Bu alanda yürüttüğümüz UrGe projemiz sonucunda Mersin’den 5 firmamız ihracata başladı. Önümüzdeki süreçte kereste, palet UrGe projelerimiz devam edecek” şeklinde değerlendirdi.



"Atatürk Havalimanı fuar merkezine dönüştürülmeli"

Kılıçer, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektöründe fuarların büyük önem taşıdığını, Adana, Kayseri’deki mobilya fuarlarına üretici ve ihracatçı firmaların büyük rağbet gösterdiğini, davet edilen alım heyetleriyle önemli bağlantılar yapıldığını aktardı. Sektörün en büyük fuarının İstanbul’daki IMOB Fuarı olduğunu, ancak burada da katılımcı sayısının fazlalığı nedeniyle yer sıkıntısı yaşandığını anlatan Başkan Kılıçer, Atatürk Havalimanı’nın fuar merkezine dönüştürülmesini beklediklerini belirtti.

Kılıçer, “IMOB fuarımız uluslararası alanda rüştünü ispatladı. Pek çok alıcı fuarımızı ajandasına kaydetmiş durumda. Dolayısıyla sektörümüzün en önemli fuarını geliştirmemiz lazım. Türkiye’ye yakışan, güzel bir fuar merkezinin yapılması aciliyet arz ediyor. Çünkü mobilya fuarlarında sergileme alanı en az 4050 metrekare olmalı. Firmalarımızın taleplerine uygun şekilde fiziki düzenlemeler yapılması beklentimizdir” dedi.

MERSİN 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:15

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