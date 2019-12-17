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Almanya’dan Mersin’e zayıflamaya geldiler Almanya’da yaşayan ve 100 kilonun üzerinde olan Sile ...

İHA

Almanya'da yaşayan ve 100 kilonun üzerinde olan Sile Ceylan ile Kenan İpek, Mersin'de obezite ameliyatı oldu. Başarılı bir ameliyat geçiren çift, kilolarından kurtulmayı bekliyor.

Almanya’dan Mersin’e zayıflamaya geldiler Almanya’da yaşayan ve 100 kilonun üzerinde olan Sile Ceylan ile Kenan İpek, Mersin’de obezite ameliyatı oldu Başarılı bir ameliyat geçiren çift, kilolarından kurtulmayı bekliyor

Almanya’da yaşayan ve 100 kilonun üzerinde olan Sile Ceylan ile Kenan İpek, Mersin’de obezite ameliyatı oldu. Başarılı bir ameliyat geçiren çift, kilolarından kurtulmayı bekliyor.
Almanya’da yaşayan Sibel Ceylan İpek ile Kenan İpek çifti, aşırı kilolarından kurtulmak için uzun süre diyet ve spor yaptı. Ancak tüm çabalarına rağmen 42 yaşındaki Sibel Ceylan İpek 119, aşçılık yapan 40 yaşındaki eşi Kenan İpek ise 110 kiloya ulaştı. Sibel Ceylan İpek, bir televizyon programında gördüğü VM Medical Park Mersin Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tuna Bilecik’e ulaştı. Çift Türkiye’ye gelerek obezite ameliyatı olmaya karar verdi. Tuna Bilecik tarafından durumları değerlendirilen ve ayrıntılı tetkiklerden geçen çift, başarılı bir obezite ameliyatı geçirdi. Yaşadığı süreci anlatan Sibel Ceylan İpek, “Bu sürece karar vermem yaklaşık 1 yıl sürdü. Ameliyattan önce farklı diyet programları sporlar yaptım ancak bir türlü kilo veremedim. Eşimin de benzer sorunları vardı. Birlikte ameliyat olmaya karar verdik. Güven duyabileceğimiz bir doktor arıyorduk. Doktorumuz Tuna Bey’i bir televizyon programında gördüm ve güven duygusu verdi. Türkiye’ye gelmeye karar verdik” dedi.
Eşiyle birlikte ameliyat olma kararlarında en büyük etkenin 21 yaşındaki kızları olduğunu söyleyen İpek, “Ailemizde kalp ve şeker rahatsızlığı olan akrabalarımız var. Biz de hasta olabiliriz diye düşündük. Bu sebeple sağlıklı bir hayata başlamak için, birbirimize destek olmak adına eşimle birlikte ameliyat olduk. Doktorumuz bizimle yakından ilgilendi. Biz ameliyata girdikten sonra kızım Almanya’dan Tuna Bey’e ulaşıp durumumuzu sormuş. Tuna Bey hem kızım ile görüşüp her şeyin yolunda olduğunu söylemiş hem de ameliyattan çıktıktan sonra gözlerimi açtığımda kızımla görüştüğünü söylediğinde çok mutlu oldum” diye konuştu.
Ameliyat sonrası kendilerini hafiflemiş hissettiklerini söyleyen Kenan İpek ise, "Midemizde bir rahatlık var, şu an sıvı ile besleniyoruz. İlerleyen dönemde daha iyi olacağımıza inanıyoruz. Almanya’dan geldiğimiz için burada bize refakat edecek kimsemiz yoktu. Hastanede bulunduğumuz süre boyunca herkes bize çok yardımcı oldu. Doktorumuza ve hastane çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Çiftin tedavisi hakkında bilgiler veren Tuna Bilecik de “Çift fazla kilolarından şikayetçiydi. Gerekli kontrollerin ardından önce Sibel Ceylan İpek’i ardından eşi Kenan İpek’i ameliyat ettik. Ameliyatları gayet başarılı geçti. Bundan sonraki süreçte çok ciddi bir diyet ve egzersiz ile fazla kilolarından kurtulacaklar. Önümüzdeki 1 yıl boyunca kontrollerini sağlıyor olacağız. Hayatlarına artık daha sağlıklı bir şekilde devam edecekler“ şeklinde konuştu.

MERSİN

17 Aralık 2019 Salı

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