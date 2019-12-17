Mersin'de 3.2 büyüklüğünde deprem

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MERSİN'in Anamur ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Anamur ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saat 11.21'de, 18,49 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.



MERSİN 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:15

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