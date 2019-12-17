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Bahçacı: "Uyuza yakalanmamak için kişisel bakım önemli" Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, MGC ...

İHA

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, son dönemde arttığı söylenen 'uyuz' ile ilgili, "İlimizde şu anda çok yoğun bir vaka yok. Bize yansıyan Tarsus'ta 2 kişi var. Onlarda hemen tedavi altına alınmıştır. Tabi bunun temelinde kişisel temizlik yatıyor. Bir insan temizliğine dikkat ederse bunun olma olasılığı yok" dedi.
Müdür Bahçacı, birlikte Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Bahar Aydınlı ile birlikte Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Kaya Tepe'yi ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini ilettiler. Gazetecilerin önemli bir görevi olduğunu belirten Bahçacı, "Gazetecilerin toplumu doğru bilgilendirme de önemli bir rolü var. O yüzden gazetecilerin yazdıkları, söyledikleri çok önemli. Bizim gazetecilerden beklentimiz her zaman doğruyu yazmalarıdır. Bizi eleştirebilirler, bizim yaptığımız işleri beğenmeyebilirler. Bunu doğru bir şekilde yazıyorlarsa sıkıntı yok. Her insan gibi bizde bazen hata yapabiliriz ama bir şey yokken kulaktan duyma bilgilerle, yanlış bilgilerle haber yapmakta doğru değil. Bizim kapımız gazetecilere her zaman açıktır. Sağlıkla ilgili ne konuda bilgi isterlerse istesinler, her türlü bilgiyi vermeye hazırız. Hastanelerimizde aynı şekilde gazetecilerimize açıktır. Hangi konuda yardım isterlerse biz yardımcı olduk, oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz. Yeni seçilen yönetime de başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Mezitli Devlet Hastanesi'nin inşaat ihalesi Mart 2020'de yapılıyor"
Ziyarette eski devlet hastanesinin yerine sağlık kompleksi yapacaklarını belirten Bahçacı, "Şu anda zaten oranın yüzde 80'ini kullanıyoruz ama yapacağımız sağlık kompleksi farklı olacak. Orada şu anda çocuk izlem merkezi, toplum ruh sağlığı merkezi gibi yerler var. Tabi orayı daha iyi kullanmak istiyoruz. Büyük ihtimalle önümüzdeki yıl bunun projesini yaparız ve yıl sonuna doğru da ihale yaparız. Burası şehrin ortasında, çok fonksiyonlu, halkında ihtiyaçlarına karşılık verebilecek nitelikte bir plan tasarlıyoruz. Orada 22 bin metrekarelik alan var. Oraya sağlıklı hayat merkezi de yapacağız. Mersin'de bu merkez 4 tane var ama bunu çok kişi bilmiyor. İnsanların sağlıkta bazı noktaları özelden alınırsa daha iyi olur gibi anlayışları var. Aslında öyle değil. Devlet hastanelerinde en iyi sağlık hizmeti veriliyor. İşte Mezitli 150 yataklı devlet hastanesinin proje ihalesini yaptık. 2020 yılının Mart ayında da inşaat ihalesini yapacağız" diye konuştu.

"Bir insan temizliğine dikkat ederse uyuz olma olasılığı yok"
Uyuz ile ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan Bahçacı, "İlimizde şu anda çok yoğun bir vaka yok. Bunun temelinde tabi temizlik yatıyor. Bununla ilgili hijyene dikkat etmek gerekiyor. Tarsus'ta 2 vakamız var. Onlarda hekime yönlendirilmişler, tedavi almışlar. Şu anda yoğun olarak bize yansıyan vaka yok. Uyuz, zaten insandan insana bulaşabilen bir şeyde değil. Kişisel hijyenle alakalı. Bir insan temizliğine dikkat ederse bunun olma olasılığı yok. İlaçla ilgili de uyuzun ilacı Türkiye'de az tüketilen ilaçlardandır. Bunun için bunu imal eden fabrika çok sayıda üretmez. Ancak fazla talep olursa hemen onu da karşılar. Tabi bu uyuzla ilgili şu ana kadar kadar bunun ilacını bulamadık gibi bir şikayet almadık. Bizim öncelikle toplumsal hijyenimizi artırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Başkan Kaya Tepe de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretlerinden dolayı Bahçacı ve Aydınlı'ya teşekkür etti.

MERSİN

17 Aralık 2019 Salı

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